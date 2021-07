Martedì 27 Luglio 2021, 05:02

L'INTERVISTA

Un anno vissuto intensamente alle prese con una provincia complessa e con una pandemia, con le zone rosse, le vertenze di lavoro e le inchieste sulla criminalità che hanno travolto anche la politica. E nel mezzo, la piaga del caporalato, il nodo dei rifiuti e quello, annoso, delle infrastrutture carenti e inadeguate. Un anno fa esatto il prefetto Maurizio Falco lasciava la prefettura di Piacenza per raggiungere il palazzo del Governo di Latina e affrontare, a poche ore dal suo insediamento, la prima emergenza del territorio: quella di oltre 50 migranti arrivati dalle coste del Nord Africa, alcuni dei quali positivi al covid. In mancanza di un albergo covid c'era necessità di collocarli, di garantire la quarantena ai negativi e di ricercare sul territorio un gruppo che si era allontanato. E' da quel momento che nel palazzo di piazza della Libertà si costruiscono le premesse di una sinergia con le istituzioni dell'intera provincia che non è mai venuta meno.

«Le soluzioni a volte sono a portata di mano e solo il dialogo può raggiungerle», commenta subito il prefetto prima ancora di passare in rassegna i grandi temi e le criticità affrontate. Il riferimento è alla questione immigrazione e alla pandemia ma anche alle infrastrutture, come il caso della galleria Tempio di Giove a Terracina e quello del viadotto di Formia che hanno impegnato la prefettura in numerosi Tavoli di coordinamento che hanno consentito di scongiurare la chiusura e di procedere tempestivamente agli interventi strutturali necessari. Ma nell'ultimo anno la provincia è balzata più volte sulle cronache nazionali per le inchieste condotte dall'Antimafia legate al clan Di Silvio, che hanno anche portato lo stesso prefetto Falco ad essere convocato in audizione alla commissione parlamentare antimafia.

«C'è un'incrostazione di patologie su questo territorio analizza il prefetto Falco che ha determinato un equilibrio perverso. Questa è una fase di transizione e, se non più pericolosa, è certamente preoccupante. Le consorterie criminali da un patto di non belligeranza sono passate a un cartello, con tanto di spartizione delle fonti di interesse. Oggi abbiamo più strumenti ma anche più pericoli. Ci sono tanti soldi che stanno per arrivare per le grandi opere e su cui occorre vigilare perché stimolano gli appetiti delle mafie. E intanto le organizzazioni criminali aggiunge cambiano nomi e sedi e noi dobbiamo rincorrerle». Sotto questo profilo sono già diverse le azioni messe in campo: da un protocollo sugli appalti siglato con il Comune di Latina a quello rinnovato con il Mof (che impone ad esempio di comunicare cambiamenti societari) fino alla sinergia avviata con la vicina Caserta nell'ambito dei progetti Ma.cr.o per la lotta alla criminalità organizzata. Ma in cantiere ci sono monitoraggi sui nuovi centri commerciali e anche sulla grande infrastruttura del porto di Gaeta.

«Gli strumenti ci sono commenta e la squadra, devo dire, è eccezionale. Il rapporto con le amministrazioni sarà fondamentale. Da una parte occorre costruire muri contro l'illegalità, dall'altra però sponde allo sviluppo». Il rilancio economico per il prefetto si gioca tutto sulla legalità e sulla collaborazione tra pubblico e privato, «dove il pubblico però puntualizza funge da acceleratore». «Non è più tempo per le amministrazioni chiarisce di rifugiarsi dietro i tempi lunghi e le difficoltà della pandemia. Occorre dare risposte e non bloccare la ripresa della aziende. Siamo tutti chiamati a fare qualcosa di più. Io mi rifiuto di pensare di far parte di un carrozzone che frena l'economia. Penso per esempio al turismo. Qui abbiamo già il nostro oro, dobbiamo lucidarlo ed esibirlo. Ma c'è ancora tanto da fare, in particolare sul tema della mobilità di cui ho rilevato l'assoluta inadeguatezza rispetto al numero di presenze e alle esigenze di questo territorio». In ultimo un'analisi sulla pandemia, che oggi purtroppo vive una nuova fase di espansione. «A Latina dice il prefetto Maurizio Falco ho visto tanta professionalità, prima con il direttore Giorgio Casati ora con la dottoressa Silvia Cavalli. Come insegnano i casi di Roccagorga e i contagi diffusi nella comunità indiana, tutto si gioca sulla tempestività di intervento. Da una parte dobbiamo agire rallentando il rischio di contagio, dall'altro velocizzando la capacità di screening».

Laura Pesino

