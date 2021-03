14 Marzo 2021

CISTERNA

L'imperativo è «portare leggerezza nelle case». Un progetto sulla musica, lungo tre mesi, che andrà in onda dal lunedì al venerdì dalle 20.20 su Rai 3 da lunedì 15 marzo. Si chiama Via dei Matti numero Zero ed è realizzato dal pianista Stefano Bollanie dalla moglie Valentina Cenni. Al loro fianco ha lavorato ogni giorno l'accordatore pontino Mauro Buccitti, di Cisterna. «La mia collaborazione con Bollani è più che ventennale spiega Buccitti con lui si lavora serenamente, potrebbe essere il vicino della porta accanto. Tutte le mattine, quando ci incontriamo ci raccontiamo una barzelletta e 30 persone tra tecnici e fonici assistono alle nostre gag. Poi inizia al lavoro». A Buccitti è stato affidato il compito di accordare il pianoforte di tutti gli artisti che Bollani ha ospitato nella sua casa immaginaria di Roma, un set cinematografico allestito per la messa in onda della trasmissione. «Il pianoforte è uno Steinway & sons, a gran coda, è di proprietà della ditta Alfonsi di Roma ed è stato anche usato per l'ultima stagione del Festival pontino (2019). Lo conosco bene e l'ho adattato alle esigenze e agli strumenti degli artisti che Bollani ha ospitato: Checco Zalone, Francesco De Gregori, Edoardo Bennato, Ornella Vanoni, Vinicio Capossela. Zalone, ad esempio, che suona molto bene il pianoforte, ha utilizzato un piano elettrico, Capossela un organo Farfisa del 1960 e il colore del suono del pianoforte è stato allineato alle loro performance. Questo pianoforte è stato utilizzato anche per l'uscita del disco di Bollani Piano Variations on Jesus Christ Superstar, lo scorso anno ad aprile per offrire una colonna sonora a tema nel periodo di quarantena pasquale. Lo preparai con una accordatura aurea, che si usava ai tempi di Giuseppe Verdi ma anche da Mozart e dai Pink Floyd perché la musica regolata su 432 Hz si propaga nel corpo e nella natura, donando energia e senso di pace, oltre a dare al suono un carattere più chiaro e caldo». La preparazione del programma ha impegnato l'accordatore pontino la mattina per la prima parte della registrazione del programma con Bollani e la moglie e il pomeriggio per gli ospiti e le varie prove. «Impegnativo ma bello e rilassante conclude Buccitti lo scopo è proprio questo, portare leggerezza, armonia e musica nelle case in questo nuovo periodo di quarantena. Venticinque minuti per scoprire tante cose nuove sulla musica, sulla sua storia, sulle sue proprietà».

Claudia Paoletti

