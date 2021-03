13 Marzo 2021

LA SITUAZIONE

Cambio di colore per Latina e l'intero Lazio, che da lunedì entrano ufficialmente in zona rossa con una serie di misure più restrittive e stringenti per contrastare la diffusione del covid.

LATINA E LAZIO IN ZONA ROSSA

«Saranno importanti comportamenti responsabili ha dichiarato il presidente della Regione Nicola Zingaretti - Anche la regione Lazio sarà chiamata giustamente a rispettare le regole della zona rossa. Sarà quindi ancora dura ma con le armi della campagna vaccinale ce la faremo». Le regole sono quelle che ormai tutti abbiamo imparato a conoscere: spostamenti vietati e consentiti solo in caso di lavoro, salute o necessità, sospese le attività di commercio al dettaglio fatta eccezione per i beni di prima necessità, scuole di ogni ordine e grado chiuse, ristoranti e bar chiusi al pubblico e aperti solo per asporto. Il dato, anche in provincia, si mantiene al di sotto della soglia limite dei 250 casi ogni 100mila abitanti ma l'indice Rt è a 1,3 e inoltre si sta saturando l'occupazione delle terapie intensive, pericolosamente vicina al limite del 30%. Proprio per questa ragione il sindaco Damiano Coletta lancia un appello ai cittadini nell'ultimo fine settimana in giallo: «Comprendo la situazione di difficoltà commenta ma non dobbiamo perdere la speranza, del resto gli epidemiologi avevano già anticipato questa terza ondata e la presenza di varianti contribuisce a diffondere più rapidamente il contagio. Faccio quindi una raccomandazione: non facciamo che queste giornate siano come i saldi di fine stagione. Cerchiamo di essere responsabili, usiamo misura e attenzione, perché dal punto di vista numerico, di fatto, siamo già in zona rossa». Nel corso del vertice in prefettura è stata disposta l'intensificazione dei controlli tra oggi e domani proprio per evitare assembramenti nei luoghi pubblici e nei locali e nel capoluogo è già stata firmata un'ordinanza che dispone la chiusura di piazzale Loffredo a Capoportiere, che sarà transennato nell'area che affaccia sul mare.

IL BOLLETTINO DELLA ASL

La provincia pontina conta però nelle scorse 24 ore solo 55 nuovi casi distribuiti in 16 comuni, dovuti in realtà a un netto calo del numero di tamponi molecolari effettuati (appena 90 a cui si aggiungono circa 370 test rapidi) a causa di un problema che ha interessato il laboratorio. Nella città capoluogo 16 sono stati segnalati 16 nuovi positivi ed è il dato più alto del territorio, altri otto a Terracina, sette a Fondi, cinque a Cisterna, quattro ad Aprilia, due a Formia, Minturno, Pontinia e Santi Cosma e Damiano, uno infine a Cori, Gaeta, Itri, Lenola, Priverno, Monte San Biagio e Sermoneta. I contagi nei primi 12 giorni di marzo salgono quindi a 1.430, nello stesso periodo a febbraio erano 1.325. Ancora due le vittime, di 74 e 86 anni, residenti a Fondi e Pontinia, che fanno arrivare a 18 il totale dei decessi di marzo, a 176 dall'inizio del 2021. Da lunedì le scuole saranno chiuse anche in provincia, ma la situazione dei contagi è stata al centro dell'attenzione della prefettura e della Asl e dall'ultima analisi effettuata è emerso che i link epidemiologici sono per lo più esterni agli istituti scolastici e provenienti da ambienti familiari e amicali, dunque sono stati sostanzialmente tenuti sotto controllo dalla chiusura e dalla quarantena delle classi coinvolte.

IL PUNTO SUI VACCINI

Tornando invece alle somministrazioni, il responsabile della campagna vaccinale della Asl Loreto Bevilacqua, in merito alle 2.400 dosi già inoculate e relative al lotto di Astrazeneca ritirato nella giornata dell'11 marzo, ha annunciato che l'azienda sanitaria tra oggi e al massimo lunedì richiamerà tutti i cittadini, tra forze dell'ordine, personale docente e sanitario, che hanno ricevuto questa dose per valutarne gli effetti. «Sono già passati molti giorni e non abbiamo avuto segnalazioni di eventi avversi commenta Vorrei quindi tranquillizzare la popolazione che la vaccinazione va avanti». In mattinata aveva fatto il punto anche in commissione Welfare: sono 42.000 le dosi totali di vaccino finora utilizzate, in linea con dati regionali e nazionali, quasi 10mila delle quali usate per operatori sanitari. Ad oggi comunque le scorte iniziano a scarseggiare e non ci sono vaccini non assegnati. Inoltre da fine marzo potrebbe verificarsi una sofferenza nel numero di dosi nonostante continuino a prenotarsi circa mille persone al giorno.

Laura Pesino

