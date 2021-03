14 Marzo 2021

IL FENOMENO

Nell'ultimo weekend prima della zona rossa, i locali del lungomare di Latina sono stati presi d'assalto. In molti hanno pensato di approfittare degli ultimi giorni di libertà per prendere un caffè vista mare, pranzare baciati dal sole o anche solo passeggiare sulla sabbia. C'è anche stata una invasione da parte dei surfisti, per le condizioni meteo favorevoli. Molti sportivi hanno approfittato degli ultimi due giorni di zona gialla per correre sulla pista ciclabile, senza però creare situazioni di rischio. Nessun affollamento a Capoportiere, dove i vari ciclisti hanno sostato lasciando il proprio mezzo a due ruote l'uno lontano dall'altro, lasciando libera la parte del piazzale transennata.

IN FILA

Il tutto è stato gestito rispettando le misure di sicurezza per contenere il Covid-19, senza creare assembramenti. Anche i locali hanno rispettato le disposizioni, tanto che davanti ai bar era possibile vedere gente in fila che attendeva il proprio turno per entrare e prendere un posto al tavolo. I locali più gettonati sono stati senz'altro il Fogliano New Life, la terrazza dell'hotel Tirreno e il Boca Chica per chi ha scelto di fare l'ultima colazione o l'ultimo aperitivo a due passi dalla spiaggia.

BOOM DI PRENOTAZIONI

Boom di prenotazioni nei ristoranti, che si sono organizzati con doppi turni per permettere a tutti di mangiare l'ultimo piatto di spaghetti alle vongole (ma c'è tempo ancora oggi) prima di ridarsi appuntamento al termine della zona rossa. «Siamo pieni da tre giorni racconta il gestore di L'Amo - La verità è che tutti vogliono venire al mare visto che dovremmo stare due settimane o forse di più chiusi. Noi, così come i nostri colleghi che hanno locali in zona, stiamo gestendo le prenotazioni con due turni in modo da permettere a tutti di venire a pranzo da noi rispettando però le misure di sicurezza. Inutile dire che con le chiusure a Pasqua ci sarà una grande perdita. Tenteremo di far fronte al problema, sperando che arrivino davvero gli aiuti di cui abbiamo bisogno. Non continueremo con l'asporto, quindi per noi sono gli ultimi giorni prima della chiusura».

Il quadro descritto è lo stesso che racconta il gestore del ristorante Made In Italo Il Velletrano. «Come ogni fine settimana da quando siamo in zona gialla le richiesta sono tantissime, andiamo verso il pienone per tutto il weekend. Non so dire se è per le imminenti chiusure o per l'abitudine che c'è sul territorio di riversarsi al mare nelle giornate di sole, fatto sta che le cose stanno andando bene e in molti hanno approfittato anche per fare una passeggiata in spiaggia o sulla pista ciclabile».

RICHIESTE DI PRENOTAZIONI

C'è anche chi è chiuso dalla scorsa stagione, ma riceve comunque telefonate su telefonate di prenotazioni. Come l'hotel Miramare, che ha anche posto per mangiare e prendere un caffè vista mare. «Siamo chiusi da ottobre racconta il titolare e per assurdo apriremo martedì quando saremo in zona rossa. Solo con l'hotel chiaramente. Abbiamo deciso di andare avanti lo stesso perché abbiamo già prenotazioni per il pernottamento. Riguardo al ristorante e al bar, invece, riceviamo tantissime richieste di prenotazioni per il sabato e per la domenica anche se siamo chiusi e dobbiamo dire di no. Durante la settimana, invece, il nulla».

IN PROVINCIA

Anche nelle altre città del lungomare della provincia pontina come Sabaudia, Terracina e San Felice in molti hanno approfittato per fare due passi sulla spiaggia, ma sempre senza creare situazioni a rischio. In mattinata si è verificato anche un po' di traffico verso la città delle dune, proprio per il pensiero comune di molti di fare una passeggiata vista mare. Sempre a Sabaudia le seconde case della lottizzazione di Sacramento risultano piene, così come i principali bar e ristoranti di Terracina. Lungomare vivace anche a Scauri, senza situazioni di rischio, come nelle altre città. Tanta gente, ma nessun assembramento, a San Felice Circeo dove la Polizia Locale ha tenuto sotto controllo la situazione.

SI CAMBIA

Da lunedì, si ricorda, valgono le regole della zona rossa in tutto il Lazio e dunque sono vietati tutti gli spostamenti non comprovati da esigenze lavorative o situazioni di necessità. Non sarà possibile, dunque, neanche fare una passeggiata al mare. L'attività motoria in forma individuale, infatti, sarà consentita solamente nei pressi della propria abitazione mantenendo il distanziamento dagli altri. Solo i fortunati che abitano a due passi dal mare, dunque, potranno approfittare del bel tempo per fare una corsetta sul lungomare. Gli altri dovranno accontentarsi di un giro nel quartiere, in attesa che il quadro epidemiologico migliori e le regole siano allentate dal Governo.

Bianca Francavilla

