Sabato 13 Novembre 2021, 05:01

CALCIO

Il Latina Calcio 1932 svolgerà questa mattina alle 10.30 sul campo della ex Fulgorcavi la consueta rifinitura in vista della gara di domani pomeriggio al Francioni, alle 14.30, con il Campobasso. I nerazzurri sono obbligati a tornare immediatamente al successo dopo il brusco passo falso della settimana scorsa con la Virtus Francavilla che ha, di fatto, frenato la risalita in classifica. Di Donato dovrà sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, sapendo già di non poter fare affidamento in mezzo al campo sullo squalificato Amadio e Rosseti in attacco. Il centravanti non ha ancora risolto un guaio muscolare che si sta portando avanti da quasi due settimane e così, al fianco di Jefferson, si aprono possibilità per Carletti, Sane, Mascia e Zini. A centrocampo non ci sarà Teraschi, sostituito da Ercolano, mentre in mezzo al campo riecco Barberini, uomo utile ai pontini in entrambe le fasi di gioco. In difesa potrebbe tornare tra i titolari De Santis, mentre Nicolao scalpita per una maglia dal primo minuto sulla corsia sinistra al posto di Atiagli. Per il resto dovrebbe essere confermata la formazione di una settimana fa, con l'auspicio di ritrovare confidenza con il gol. Da più di un mese, infatti, Esposito e compagni non sono mai a riusciti a siglare più di una rete a partita. L'ultima volta era accaduto il 10 ottobre, in occasione della sfida interna con il Picerno. Da quel momento in poi l'undici di Daniele Di Donato ha segnato con il contagocce, senza però risolvere i problemi legati alla tenuta difensiva. Il Campobasso di Cudini, reduce dal pari pirotecnico con il Catania, si presenterà nel capoluogo con il consueto 4-3-3. Le certezze sono i centrali difensivi Magri e Dalmazzi, mentre nella zona nevralgica del campo agiranno di sicuro Bontà e Candellori. Di Francesco durante l'ultimo match ha lamentato problemi muscolari e quindi sarà ballottaggio tra Vitali ed Emmausso chiamati, insieme a Liguori, a dar manforte a Rossetti. Fino a ieri sera sono stati venduti 300 biglietti in tutto, 247 dei quali acquistati da sostenitori molisani.

CAOS FOGGIA

Il Tribunale Nazionale Federale ha deciso di infliggere quattro punti di penalizzazione al Foggia, in seguito alla cessione delle quote del club avvenuta in estate tra Maria Assunta Pintus e Nicola Canonico. Tutto ruota intorno all'accordo per la cessione al 51% della società Corporate Investments Group controllante del calcio Foggia. E il dispositivo del TFN, oltre a penalizzare di quattro punti il club pugliese, ha inibito sei mesi di squalifica a Canonico e quattro a Pintus dopo aver rilevato violazioni delle normative federali.

Davide Mancini

© RIPRODUZIONE RISERVATA