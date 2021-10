Sabato 2 Ottobre 2021, 05:03

LA CHIUSURA

Chi sceglie il centro storico, chi i borghi, chi rinuncia alla chiusura preferendo piuttosto girare quelle dei candidati consiglieri. Chi suona, chi balla, chi parla, chi ha testimonial nazionali e chi quelli locali. Sono le chiusure di campagna elettorale scelte dai candidati sindaco di Latina per la serata di ieri, anche se alcuni hanno preferito un profilo più basso come Sergio Sciaudone (Solidarità sociale), Antonio Bottoni (Siamo Latina); Vincenzo Zaccheo (centrodestra)

COLETTA

L'uscente, Damiano Coletta (Lbc e Pd) ha scelto ancora una volta (scaramanticamente, forse) viale Italia, come cinque anni fa al primo turno. Sul palco, viene proiettato il video con l'endorsement di diversi sindaci di altre città d'Italia per Coletta. Sale poi l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, e infine Coletta, che ricorda «una campagna elettorale tanto bella quanto dura», la strada fatta in questi cinque anni, «una soddisfazione enorme prendersi cura di tutta una comunità», le difficoltà attraversate, in particolare «la pandemia, che mi ha portato anche a fare scelte dolorosissime», e lancia un monito: «La città non vuole più i comitati di affari: farli tornare oggi, che arriveranno i fondi del Recovery, sarebbe come far entrare Dracula nella banca del sangue. Il libro è cambiato, pagina dopo pagina, si è creato uno spirito nuovo, mettiamo al centro la persona e il bene comune». Alla fine, con la vecchia maglia del Latina stretta in mano cori e applausi con tutti i candidati sul palco. Durante la festa si sono vissuti attimi di preoccupazione. Un bambino, attraversando la corsia di viale Italia che conduce in centro, è stato investito da un'auto di passaggio. È stato prontamente soccorso e assistito da medici e infermieri presenti tra il pubblico fino all'arrivo del 118.

ZACCHEO

Vincenzo Zaccheo non fa una festa di chiusura, avendo puntato tutto sull'evento con Matteo Salvini giovedì sera e rinuncia quindi alla ventilata iniziativa in largo Tartini. Trascorre le ultime ore di campagna elettorale tra le feste dei candidati consiglieri comunali, preferendo affidare a una nota le sue parole: «I prossimi cinque anni saranno fondamentali per il rilancio della città, servono persone competenti e capaci. 2021-2026 sono gli anni del mandato del nuovo Sindaco e della sua amministrazione, gli stessi nel quale dovremo essere capaci ad ottenere e spendere i milioni e milioni di euro che arriveranno dall'Europa». Zaccheo si appella anche «a quel centrosinistra deluso, che negli anni ha sempre avuto una presenza significativa a Latina».

CENTRO STORICO

Nel centro le chiusure di Annalisa Muzio (Fare Latina) con luci musica e colori dal palco in largo Palos de la Frontera, su cui si alternano danze e concerti. «Tre parole: orgoglio, comunità, sviluppo. Latina deve recuperare la sua identità e ripartire», ha detto ai suoi sostenitori. Al parco Falcone e Borsellino ha chiuso nel pomeriggio il candidato sindaco del Pci, Andrea Ambrosetti, mentre un altro palco, nell'isola pedonale, in via Eugenio di Savoia, ha visto la chiusura di Gianluca Bono (M5S), con concerti (si sono esibiti anche alcuni esponenti del movimento. «Noi rappresentiamo il vero terzo polo - ha detto Bono - e diamo ai cittadini una valida alternativa sociale, verde e progressista, noi siamo il futuro, con Giuseppe Conte, con la transizione ecologica, con i fondi del Pnrr, e puntiamo ai giovani e alla sussidiarietà». Ha chiuso all'Evergreen Nicoletta Zuliani, anche lei con una festa e un concerto jazz. Se Tonino Mancino (Sinistra Italiana) chiude a Borgo Sabotino con la senatrice Elena Fattori e la deputata Serena Pellegrino, rinuncia a una festa di chiusura Sergio Sciaudone (Solidiarietà sociale), per il quale «è importante che in queste elezioni si faccia una scelta di campo tra la nostra politica, attenta ai diritti sociali e ai bisogni delle persone, e chi invece pensa solo al bilancio economico».

Andrea Apruzzese

