LA DENUNCIA

«Buste paga a importo zero e lavoro pagato a nero per circa 3,5 euro all'ora, nell'albergo dell'assessore comunale alle Attività produttive». Il Park Hotel di Latina finisce così al centro di una pesantissima denuncia da parte della Uiltucs. Gianfranco Cartisano, segretario provinciale della sigla Uil che rappresenta i lavoratori del turismo, commercio e servizi, ieri ha reso nota a la vicenda che riguarderebbe tre lavoratici addette alle pulizie delle camere del noto albergo della famiglia Lepori. Una struttura alle porte del capoluogo, di proprietà della società Park hotel service srl, di cui l'assessore Simona Lepori risulta amministratore unico. Secondo Cartisano, le lavoratrici assunte con contratti intermittenti (a chiamata) sarebbero pagate a nero, 30 euro al giorno: «Altro che caporalato in agricoltura commenta il sindacalista -. In questo albergo chi si lamenta o viene allontanato o punito con più camere da rassettare oppure con azioni persecutorie». Un fulmine a ciel sereno per la famiglia Lepori, molto apprezzata in città. «Sono accuse infondate e false reclama subito Luca Lepori che si occupa insieme al fratello Claudio dell'albergo -. L'azienda tutta e mia sorella Simona, sono parti lese». Cartisano allega al suo comunicato stampa di denuncia del caso le richieste ispettive che le tre lavoratrici in questione, circa un mese fa, hanno inviato all'Ispettorato del lavoro, denunciando di essere inquadrate come collaboratrici ma che in realtà svolgo un «lavoro subordinato, senza soluzione di continuità, assoggettate al potere gerarchico disciplinare del datore di lavoro e dei suoi preposti». «Tutte le nostre dipendenti sono orgogliose di indossare la divisa del Park hotel replica a tal proposito Luca Lepori -. Mi chiedo come mai, visto che è trascorso circa un mese dalla richiesta ispettiva, nel nostro albergo ancora non sia arrivato nessuno Vorrà dire che se ci sarà un verbale, ve lo invieremo noi stessi». «Come categoria del settore termina la nota di Cartisano - chiediamo alla politica locale di interagire, visto il ruolo e l'incarico che ricopre l'amministratore unico della società interessata alla vicenda, queste lavoratrici, chiedono rispetto dignità e non ripercussioni». Chiamata in causa direttamente, l'assessora Lepori afferma di non avere notizie in merito a questa vicenda, aggiungendo che «probabilmente ci sarà una verifica»e che «eventualmente si vedrà in questa sede». L'assessore alle Attività produttive del Comune di Latina, inoltre, riferisce che da quando ha assunto incarico nella giunta municipale, quasi un anno fa ormai, ha delegato ad altre persone molti dei suoi compiti di amministratrice unica della società e comunque di non essersi mai occupata della gestione del personale dell'albergo. «Male non fare, paura non avere», conclude Simona Lepori.

Rita Cammarone

