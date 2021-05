4 Maggio 2021

Sarà processato per omicidio stradale l'85enne che ha investito e ucciso un altro anziano in pieno centro a Latina due anni e mezzo fa. Ieri mattina Gennaro Larenza, questo il nome dell'imputato, è comparso davanti al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale Giuseppe Cario per rispondere di un fatto che risale al 22 novembre 2018. Quel pomeriggio l'uomo era alla guida della sua Toyota Aygo e percorreva viale Marconi arrivando da via Isonzo: giunto al semaforo che si trova in corrispondenza dell'incrocio di Palazzo M ha svoltato a destra imboccando viale XXI Aprile. Non si è però accorto che c'era una persona che da corso della Repubblica stava attraversando con il verde sulle strisce pedonali e l'ha investita in pieno. La vittima, Vittorio Rinaldi di 80 anni, è stato investito in pieno ed ha battuto prima la testa contro il parabrezza della macchina per finire poi a terra sotto gli occhi di decine di persone che in quel momento si trovavano a ridosso della circonvallazione. L'anziano inizialmente ha tentato di rialzarsi a rialzarsi tanto che le sue condizioni non sembravano particolarmente gravi poi ha perso conoscenza mentre è arrivata sul posto un'ambulanza del 118 che lo ha trasportato immediatamente al Santa Maria Goretti. Ma quando è arrivato in ospedale Rinaldi era già in coma dal quale non si è più ripreso: a distanza di poche ore infatti è deceduto senza avere mai ripreso conoscenza a causa di un grave trauma cranico riportato nell'impatto con l'auto che lo ha investito. Ieri l'udienza preliminare a carico di Larenza, il giudice per l'udienza preliminare Cario ha disposto il rinvio a giudizio. L'uomo dovrà comparire davanti al giudice monocratico Fabio Velardi il 28 ottobre prossimo.

