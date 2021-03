27 Marzo 2021

SAN COSMA

Dagli arresti domiciliari a Santi Cosma e Damiano al carcere di Cassino. I carabinieri della stazione sancosmese hanno eseguito ieri l'ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Cassino nei confronti del 46enne autotrasportatore Antonio Mendico, che era agli arresti domiciliari per omicidio preterintenzionale. L'uomo è stato condannato con sentenza definitiva della Corte d'Assise d'Appello alla pena di otto anni di reclusione, per la morte do un suo concittadino, il 50enne Eduardo Di Pastena, colpito con un pugno per un banale mancato saluto la sera del 2 giugno 2017 e stramazzato a terra contro un marciapiede davanti ad un bar, nella centralissima piazza San Rocco. Di Pastena morì sette mesi dopo, il giorno di Capodanno del 2018, dopo una lunga agonia che lo vide peregrinare in diversi ospedali del Lazio e del centro Italia I carabinieri avviarono le indagini dopo l'allarme lanciato dal fratello della vittima e acquisirono immagini dagli impianti di videosorveglianza della zona e dalle telecamere del Comune. Per quel drammatico episodio iniziò un processo con l'ipotesi di reato di lesioni per Mendico, ma il sopraggiunto decesso di Eduardo Di Pastena cambiò anche il capo d'imputazione in omicidio preterintenzionale. I legali di Mendico, gli avvocati Pasqualino Santamaria e Renato Archidiacono, avevano chiesto la derubricazione del reato da omicidio preterintenzionale in omicidio colposo e la concessione delle attenuanti generiche definendo normali i rapporti tra Mendico e Di Pastena. Il Gup Salvatore Scalera aveva riconosciuto ai familiari della vittima - la moglie e i quattro fratelli che si erano costituiti parte civile - 50 mila euro come provvisionale, oltre ai danni quantificabili in separata sede.

S.Gio.

