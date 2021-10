Lunedì 18 Ottobre 2021, 05:03

SERMONETA

Tornavano da Bassiano verso Latina, dopo una serata tra amici trascorsa in un ristorante del paese lepino. Due giovani, a bordo di una Lancia Y, sono rimasti coinvolti in un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze peggiori.

L'utilitaria sulla quale viaggiavano è finita fuori strada in via di Vavisciolo. Erano le 22,30 di sabato sera, la strada non era bagnata e fortunatamente la Lancia non procedeva a velocità sostenuta. All'altezza di una curva il conducente ha perso il controllo del mezzo che si è uscito di strada finendo in un vigneto, ribaltandosi. Il ragazzo che si trovava sul lato passeggero è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, ma fortunatamente l'auto non l'ha schiacciato. Il guidatore invece è rimasto incastrato tra le lamiere, entrambi hanno riportato ferite piuttosto serie. Immediato l'intervento dei carabinieri di Sermoneta, coordinati dal comandante Antonio Vicidomini, che hanno prestato i primi soccorsi. Poi sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco per liberare dalle lamiere il ragazzo ferito che era alla guida dell'auto.

Entrambi sono stati trasportati al Pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina in codice rosso. Dopo i primi accertamenti il 31enne che era alla guida del veicolo è risultato positivo alle analisi per la ricerca di alcol e droga (cannabinoidi) nel sangue ed è stato denunciato in stato di libertà. L'autista ha avuto una prognosi di 40 giorni per le ferite riportate, mentre per il passeggero la prognosi rimane ancora riservata.

I rilievi tecnici e la ricostruzione della dinamica è affidata ai carabinieri. L'auto, uscendo di strada, si è ribaltata in un terreno adiacente all'altezza di una curva in discesa.

Marco Cusumano

