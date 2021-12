Venerdì 17 Dicembre 2021, 05:01

L'ultimo week-end agonistico del 2021 sarà un turno spezzatino per i club della provincia di Latina impegnati nei campionati del basket maschile. Dall'A2 alla C Silver, in quattro differenti categorie, le partite saranno spalmate da domani fino all'antivigilia di Natale. La Benacquista Latina, attualmente ottava nel girone Rosso dell'A2, giocherà lunedì 20 alle 20.30 sul parquet della Stella Azzurra Roma in un match dove in caso di vittoria i pontini consoliderebbero la presenza nella zona play-off; una sconfitta, invece, precipiterebbe di nuovo i nerazzurri nelle secche della bassa classifica.

SERIE B

Il match clou della serie B è un cartello sul neutro di Fondi, quando il 23 dicembre (ore 21) la Meta Formia sfiderà Avellino in quella che sarà la gara decisiva per il prosieguo della stagione. Formia è attualmente ultima nel girone D, l'unica delle 64 squadre di tutto il campionato a non aver mai vinto, mentre gli irpini sono penultimi in solitaria a quota 6: perdere la tredicesima gara di fila, in casa con la più diretta concorrente per la salvezza, significherebbe la retrocessione virtuale per la Meta, anche se poi mancheranno altre 17 gare al termine della regular season.

SERIE C

Chi invece cancella dopo nove turni lo zero in classifica è l'Oasi di Kufra Fondi, che nel recupero del settimo turno delle serie C Gold batte per 80-76 la Lazio, agganciando il Frassati Ciampino al penultimo posto. Successo prezioso perché arrivato senza l'apporto dell'americano Hollis e di capitan Pino Romano: la parte del leone l'hanno fatta Refini con 25 punti e Poore con 23 . I fondani torneranno in campo mercoledì 22, sempre in casa, alle 20 nella prima giornata di ritorno contro Frascati. Nella C Silver si parte domani pomeriggio con due trasferte per le pontine: alle 18 la Serapo Gaeta, anch'essa ancora ancorata a quota zero, farà visita al San Cesareo mentre alle 18.30 la Virtus Aprilia è attesa dal Colleferro. Domenica alle 18 la Fortitudo Scauri riceverà la Scu.Ba. Frosinone. Arrivederci al 2022 per la Nbt Latina, che rinvia la sfida con Sora a metà gennaio.

