Venerdì 5 Novembre 2021, 05:02

VOLLEY

Mercoledì sera si è giocata la terza giornata del campionato di SuperLega con la Top Volley Cisterna che ha osservato il suo turno di stop. Anche se è presto per fare pronostici sulla base di quanto si è visto, è innegabile che cominciano a delinearsi certezze e sorprese, rispetto alle previsioni sulla carta. L'altra sera la Lube (sesta) si è imposta senza storia (3-0) su Verona che resta ultima in classifica a zero punti. Battaglia serrata fra Trento e Padova. L'hanno spuntata al tie break i veneti (quinti a quota 7) sui cugini trentini (secondi a 10). Ravenna ha ceduto in casa a Monza (3-1) che vola al terzo posto a 10 punti. Modena dopo aver vinto di prepotenza il primo set ha dovuto abbassare il capo di fronte a una superba Piacenza che ha espugnato il PalaPanini 3-1 e si è insediata al vertice della classifica a 10 punti. Ai calabresi di Vibo non è bastata la generosità e per contenere l'irruenza di Milano che si è imposta di forza 3-0. Infine nulla ha potuto la neopromossa Taranto contro i campioni di Perugia (3-0) che salgono a quota 9, sotto di 1 al terzetto di vertice, Piacenza, Trento, Monza, ma con una partita in meno. Cisterna con 3 punti resta al nono posto davanti a Taranto, Vibo, Ravenna e Verona, ma già si profila un altro delicatissimo scontro diretto, domani in casa contro la Tonno Callipo. L'ex centrale Arthur Szwarc sta raccogliendo le prime soddisfazioni nel suo nuovo ruolo di opposto. Contro Verona è risultato Mvp. «Ho accettato questa nuova sfida perché mi piace essere una pedina importante della squadra - dice il taglialegna - Con il coach stiamo facendo un buon lavoro e la vittoria su Verona è il risultato degli sforzi fatti, personalmente e da tutto il gruppo».

Gaetano Coppola

