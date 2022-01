Martedì 11 Gennaio 2022, 05:01

IL CONFRONTO

Creare economia e valore aggiunto grazie allo sport e al turismo sportivo, questo è il cuore del convegno It's sport time' che s'è svolto nei giorni scorsi presso il Circolo Cittadino Sante Palumbo di Latina. Un percorso tra storie di successo e criticità (legate soprattutto agli impianti sportivi) che ha portato i partecipanti ad ascoltare spunti interessanti. «Inserire la parola sport al fianco della cultura nella Carta Costituzionale» questo è l'obiettivo di Fabio Pagliara, presidente della fondazione Sportcity, che ha analizzato il concetto di ripartire dallo sport per una migliore qualità della vita delle città e del benessere dei cittadini mentre Luca Targa, con il suo Green Model, ha raccontato come può essere possibile conciliare le attività sportive con un approccio green, ovvero a impatto zero: a tutto vantaggio della tutela del territorio e del principio di ecosostenibilità per il turismo sportivo portando l'esempio della Latina Triathlon in cui, tra le altre cose, si potrebbero utilizzare anche mezzi elettrici per la gestione degli eventi, utilizzando magari un parco di ricarica green o un merchandising eco-sostenibile.

ECONOMIA CIRCOLARE

«Cerco di applicare i valori dell'economia circolare anche allo svago e allo sport con l'obiettivo di ridurre l'assorbimento dell'energia elettrica, arrivando all'utilizzo dei sottoprodotti dei rifiuti chiudendo il cerchio - spiega Targa - Ricostruiamo lo schema produttivo delle aziende, analizzando il sistema di utilizzo dell'energia e quello dei rifiuti: bisogna ottimizzare e riutilizzare progettando un nuovo schema». All'evento, organizzato dall'Osservatorio per lo sport e per il turismo sportivo, hanno partecipato anche Emiliano Cantagallo, General Manager della prima stazione ciclistica in Europa, che ha spiegato come scoprire e valorizzare il territorio attraverso il ciclismo mentre Luciano Vietri, esperto nuotatore in acque libere e general manager di Swimming Travel, ha approfondito come vivere un mare di emozioni e viaggiare attraverso il nuoto nelle acque più belle del mondo, mentre l'avvocato Giuseppe Calò, presidente Lis, Lega Imprese Sportive Italiane, ha parlato dell'economia circolare nel mondo dello sport, il rilancio delle imprese sportive attraverso la nuova visione dello sport. L'apertura è stata dedicata agli interventi di: Annalisa Muzio, presidente dell'Osservatorio per lo sport e per il turismo sportivo, Gerardo Stefanelli, presidente della Provincia di Latina e Damiano Coletta, sindaco di Latina. «Abbiamo combattuto fin dal primo giorno dell'Osservatorio proprio su sfida e condivisione, due parole chiave che sono state anche utilizzate durante il primo consiglio provinciale - ha spiegato Annalisa Muzio - Ora si lavora a rilento e il settore sportivo purtroppo soffre anche perché a livello governativo i ristori non sono arrivati: bisognerebbe fare qualcosa in più per questo settore, che ha una rilevanza fondamentale dal punto di vista sociale e culturale, ma anche economica ed è un comparto che genera economia, soprattuto con il turismo sportivo».

Giuseppe Baratta

