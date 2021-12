Venerdì 31 Dicembre 2021, 05:01

L'APPUNTAMENTO

«Rilanciare il territorio attraverso lo sport e il turismo sportivo». Questo è il tema del Convegno It's sport time' organizzato per il prossimo 7 gennaio (alle 17) presso il circolo cittadino Sante Palumbo, in piazza del Popolo a Latina.

Gli organizzatori puntano a stimolare il territorio e a dare una luce nuova e una speranza agli operatori del settore. Interverranno anche Annalisa Muzio, presidente dell'Osservatorio per lo sport e per il turismo sportivo, Gerardo Stefanelli, presidente della Provincia di Latina e Damiano Coletta, sindaco di Latina.

«È il modo per iniziare bene il nuovo anno con la consapevolezza che il nostro territorio possa ripartire tramite lo sport e il turismo sportivo, questo convegno servirà per dare nuovi stimoli agli addetti ai lavori e non solo - chiarisce Matteo Sperduti, il direttore generale dell'osservatorio per lo sport e per il turismo sportivo - il tema della discussione è quello che realmente lo sport può, e deve, essere il volano per il rilancio del nostro territorio attraverso gli eventi sportivi e tutto l'indotto che essi possono sviluppare tramite il turismo sportivo».

L'avvocato Matteo Sperduti, ex calciatore, esperto di diritto sportivo e consulente di società ed atleti dilettanti e professionisti, professore associato di Diritto sportivo presso università popolare Tommaso Moro, che modererà l'evento, approfondisce l'iniziativa entrando nel dettaglio dell'appuntamento che coinvolgerà anche altre importanti autorità che potranno dialogare nell'appuntamento presso il Circolo Cittadino di Latina.

L'AUSPICIO

«Nel convegno verranno approfondite proposte per la ripartenza dell'intero sistema attraverso l'utilizzo e la valorizzazione del nostro ambiente, dal mare ai monti creando molta economia per mezzo di manifestazioni sportive che coinvolgano la cittadinanza ma anche persone provenienti da altre parti d'Italia e del mondo - prosegue Sperduti - valorizzare il territorio attraverso lo sport, creare economica con il turismo sportivo, far crescere il sistema: questi sono gli obiettivi del nostro prossimo futuro e che l'Osservatorio si è dato anche grazie al patrocinio di Comune di Latina e della Provincia. Crediamo fermamente che si possa e si debba crescere tutti insieme».

L'incontro, inserito nel contesto di Xwinter - #Latinacittàdellosport, sarà uno spunto utile anche per accendere un faro importante sull'imprenditoria sportiva, sotto una luce che possa fornire speranza agli operatori del settore.

