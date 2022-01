Mercoledì 12 Gennaio 2022, 05:06

Dal 10 gennaio il tampone negativo non basta più per accedere a svariati servizi, tra cui gli hotel. Per poter soggiornare è infatti richiesto il super green pass, ovvero il certificato che attesta di essere vaccinati o guariti dal Covid. In questi giorni gli hotel della provincia di Latina sono sommersi di telefonate da parte dei clienti che vogliono capire meglio cosa devono portare per soggiornare ed essere in regola, senza rischiare di essere rispediti a casa. Qualche cancellazione c'è stata ma, da quanto raccontano gli operatori degli hotel, non parliamo di grossi numeri. «Gli ospiti arrivati fino ad oggi raccontano dall'hotel Europa di Latina, a due passi dalla centralissima piazza del Popolo erano tutti in regola con il super green pass e non abbiamo riscontrato problemi. Noi controlliamo gli ospiti appena arrivano e, per evitare problemi, ricordiamo al telefono le nuove regole».

Prima della stretta in vigore dal 10 gennaio, infatti, si poteva accedere agli hotel anche presentando l'esito di un tampone negativo, possibilità che ad oggi non vale più perché è richiesto esclusivamente il vaccino e che non sia trascorso il tempo dopo il quale secondo le normative in vigore risulta non più valido. «Stiamo ricevendo molte chiamate continuano a spiegargi dell'hotel Europa di clienti che ci chiedono informazioni, come ad esempio se va bene la seconda dose per poter dormire nella struttura. Qualche cancellazione c'è stata, ma non grandi numeri e nessuno che ci abbia chiarito il perché naturalmente. Abbiamo avuto anche qualche modifica e spostamento alla settimana seguente probabilmente in base al giorno in cui è prevista la somministrazione della nuova dose del vaccino». È lo stesso anche al Park Hotel, l'albergo sulla strada statale dei Monti Lepini. «Abbiamo riscontrato qualche problemino di cancellazione raccontano dalla reception - da parte di chi non aveva la dose vaccinale e soprattutto da parte di chi non poteva venire a causa dei contagi che magari si erano verificati sul luogo di lavoro».

Con i numeri dei contagi vertiginosamente saliti in questi giorni, infatti, è chiaro che è molto probabile che alcuni degli ospiti debbano rinunciare al soggiorno perché in quarantena, perché contatto stretto di un positivo o per paura dei contagi. «Parliamo di numeri bassi per fortuna e chi non era in regola ha disdetto prima di arrivare. Gli ospiti giunti presso la nostra sede erano già a conoscenza delle nuove normative in merito al super green pass e non abbiamo avuto casi di persone che si presentavano con un certificato verde irregolare».

Conferma la tendenza anche l'Oasi di Kufra, hotel e spa che si trova a Sabaudia. «Da noi arriva e soggiorna soprattutto chi si muove per lavoro raccontano e chi gira per ragioni professionali è già in regola con la certificazione verde richiesta, non aveva problemi prima e non ne ha neanche ora. Nella maggior parte dei casi non c'è bisogno neanche di spiegare quali sono le nuove regole in vigore perché i clienti le conoscono già, a parte qualche eccezione di qualcuno che chiede a noi come mai stiamo applicando queste regole come se fossimo noi ad averle scelte e non il governo. In linea di massima, dunque, non è cambiato molto anche se qualche disdetta qualche giorno prima del 10 gennaio c'è stata. Anche per quanto riguarda gli ingressi alla spa le cose si sono già da un po' stabilizzate. Da prima che entrasse in vigore chiedevamo il super green pass e ad oggi le presenze sono più o meno le stesse, anche perché abbiamo un numero massimo di partecipanti oltre il quale non possiamo andare».

