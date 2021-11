Giovedì 4 Novembre 2021, 05:03

OTTOBRE ROSSO

Interrogatori di garanzia ieri mattina per Gianluca Tuma e Gino Grenga, finiti in carcere insieme a Stefano Mantovano nell'ambito dell'operazione Ottobre rosso' condotta dalla Squadra mobile del capoluogo pontino e coordinata dal sostituto procuratore Antonio Sgarella. Ad ascoltare i due il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Cario, firmatario dell'ordinanza di custodia cautelare eseguita martedì mattina all'alba a conclusione di un'indagine che, partendo dalla denuncia per una tentata estorsione, ha consentito di scoprire attraverso accertamenti patrimoniali, che Tuma, nonostante la misura di sorveglianza speciale cui era sottoposto, gestiva pub e attività di ristorazione, nel capoluogo pontino, a San Felice Circeo e a Terracina, servendosi di amici e parenti come prestanome.

In questo modo era riuscito ad aggirare i divieti per i quali non poteva ottenere licenze o autorizzazioni commerciali di alcun tipo e aveva di fatto rimesso in piedi un suo impero economico. L'accusa della quale deve rispondere è quella di intestazione fittizia di società oltre che della tentata estorsione dalla quale è partita l'indagine che lo ha portato nuovamente in carcere sei anni dopo l'arresto per Don' Touch'.

Il 51enne, assistito dagli avvocati Leone Zeppieri e Alessandro Diddi, ha deciso di rispondere alle domande del magistrato e nel corso dell'interrogatorio durato una ventina di minuti si è difeso fornendo spiegazioni sulle società che secondo gli investigatori sono riconducibili a lui e negando di essere lui il reale titolare. Ha invece deciso di rimanere in silenzio e avvalersi della facoltà di non rispondere il fratello di Tuma, Gino Grenga, assistito dall'avvocato Luca Melegari, intestatario di alcune delle società sotto osservazione insieme a Stefano Mantovano, Islam Fathy Youssef, Fathty Youssef, questi ultimi due colpiti da ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari.

Loro saranno ascoltati nei prossimi giorni così come Mantovano, assistito dall'avvocato Oreste Palmieri, il cui interrogatorio è stato rinviato a data da destinarsi visto che l'uomo è attualmente ricoverato presso l'ospedale Santa Maria Goretti per problemi di salute.

A conclusione degli interrogatori di ieri mattina i legali per ora non hanno depositato alcuna richiesta rispetto alle misure cautelari nei confronti dei loro assistiti riservandosi la presentazione di eventuali istanze in un secondo momento. Istanze che potrebbero riguardare anche il provvedimento di sequestro preventivo disposto dallo stesso giudice per le indagini preliminari Cario su richiesta del sostituto procuratore Sgarrella per le cinque società riconducibili a Gianluca Tuma La Casa della Morgana, Pizza 1, Morgana, Amal e Str e per i relativi conti correnti.

Elena Ganelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA