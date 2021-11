Mercoledì 3 Novembre 2021, 05:04

L'INCHIESTA

E' finito in carcere Gianluca Tuma, 50 anni, insieme ai suoi più fidati collaboratori, Gino Grenga, suo fratello, e Stefano Mantovano. Le accuse, a vario titolo, sono di tentata estorsione e intestazione fittizia di beni. E al centro della nuova inchiesta che lo riguarda c'è un fitto intrigo societario che gli ha permesso in questi anni di gestire una serie di attività commerciali, in particolare pub e ristoranti, nonostante la misura di prevenzione della sorveglianza speciale non glielo consentisse. Con il locale Le Streghe, già presente Latina in via Aprilia, a San Felice Circeo e anche a Terracina, Gianluca Tuma puntava ad espandersi anche nella Capitale e con questa finalità aveva già creato un'altra società, Pizza 1 srl.

Un impero della ristorazione ricostruito negli ultimi anni, che Tuma di fatto continuava a gestire in prima persona preoccupandosi però di non comparire ufficialmente. La misura di prevenzione della sorveglianza speciale a cui è sottoposto dal 2019 prevede infatti il categorico divieto di ottenere licenze e autorizzazioni di polizia e nel settore del commercio. Ecco perché le cinque società pienamente funzionanti attraverso cui operavano i suoi locali erano state sapientemente intestate ad amministratori e soci fittizi: parenti e prestanome che gli consentivano di eludere le conseguenze della misura di prevenzione. L'ordinanza cautelare emessa dal gip Giuseppe Cario ed eseguita dalla squadra mobile di Latina, oltre ai tre arresti, dispone infatti il sequestro di conti correnti e quote delle società La Casa della Morgana srl, Str srl, Pizza 1 srl, Morgana srl e Amal srls, per un valore complessivo di diverse centinaia di migliaia di euro.

Tutte riconducibili appunto al principale indagato. L'inchiesta che ha portato all'operazione Ottobre rosso del resto ha preso avvio proprio da un anomalo passaggio di denaro e assegni e dalla denuncia di un uomo che nel 2019 era stato minacciato da Tuma e Mantovano. La vittima si era rivolta agli investigatori raccontando di essere il beneficiario (evidentemente come prestanome) di due assegni post datati del valore di circa 7mila euro. Prima ancora che venissero incassati, colui che li aveva emessi ne aveva chiesto la restituzione e la sostituzione con altri due titoli dello stesso importo, risultati però in seguito protestati. Da quel momento per la vittima era iniziata una persecuzione: Tuma e Mantovano pretendevano la restituzione della somma dei due assegni e la consegna di tutta la documentazione che attestasse il tentativo di bancare i titoli e il loro successivo protesto. A casa dell'uomo si erano presentati dunque prima due collaboratori di Tuma, poi lui stesso e infine Mantovano, il quale disse a chiare lettere che senza soldi la cosa sarebbe finita male. La vittima dunque aveva deciso di rivolgersi alla polizia e denunciare tutto, temendo evidentemente che la situazione potesse aggravarsi e che dalle minacce si passasse ai fatti.

A quel punto gli investigatori mettono di nuovo sotto indagine Gianluca Tuma e attraverso le indagini patrimoniali condotte con la divisione anticrimine della Questura scoprono la fitta rete di società e attività di cui il 50enne risultava l'effettivo titolare e una serie di attività commerciale di cui era di fatto il regista. E' lo stesso Tuma infatti a impartire precise direttive affinché ad esempio alla guida della Str subentri un altro suo collaboratore, Youssef Islam Fathy (in realtà dipendente del pub Le Streghe) al posto di Stefano Mantovano, mentre tutti e due si occupano dell'acquisizione del locale di Piazza Euclide, a Roma, dove si progetta una nuova apertura del pub

Laura Pesino

