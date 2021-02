L'INCHIESTA

È finita con due ordinanze di custodia cautelare domiciliare e tre indagati l'inchiesta Gold Crash della polizia stradale di Bologna, in collaborazione con la squadra mobile della questura di Latina. Destinatari delle ordinanze, l'avvocato Stefano Trotta di 73 anni ed Eugen Olariu, 36 anni, di nazionalità romena e fratello della compagna del legale. Quest'ultimo è attualmente irreperibile e ricercato in Italia e all'estero: gli investigatori pensano possa trovarsi in Romania. Gli indagati sono il figlio di Trotta, Claudio, anche lui avvocato presso lo stesso studio, la segretaria dell'ufficio per la custodia delle carte e un'altra avvocatessa impiegata nello stesso studio legale che in alcune fasi della vicenda avrebbe fatto da prestanome.

Tutto è partito da un maxi risarcimento di 1.786.320,60 euro lasciato scadere dai beneficiari, gli eredi di una donna nigeriana rimasta vittima di un incidente stradale nel 2014 a Cinisello Balsamo che avevano ottenuto la cifra dall'assicurazione.

Dopo aver lasciato scadere gli assegni, la richiesta - alquanto singolare - che la cifra venisse accreditata su un conto corrente della banca russa Serbank intestato ad un cittadino romeno, giusta procura di un notaio nigeriano. Due fattori questi che non avevano lasciato indifferenti i liquidatori dell'assicurazione, che lo scorso giugno avevano querelato lo studio legale pontino ed ingaggiato un investigatore privato: avevano scoperto, infatti, che l'intestatario del conto corrente era un soggetto noto per aver lucrato su altri incidenti in cui erano coinvolti stranieri.

Oltre a questo, secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale di Bologna, in tutta la storia di vero c'era soltanto l'incidente con la povera vittima: Rita Ibrahim, 30enne nigeriana, morì il 18 maggio 2014 dopo un tamponamento. Regolare, viveva da tempo in Italia e risiedeva a Urgnano, vicino a Bergamo, fu identificata dopo oltre mese perché dopo l'urto fu sbalzata fuori dall'abitacolo e l'auto andò a fuoco: la ragazza che era in auto con lei, restò incastrata e morì carbonizzata. Il resto, tutto inventato: la richiesta di risarcimento da parte degli eredi, il notaio nigeriano che li avrebbe contattati e persino gli eredi stessi della vittima, inesistenti. In sostanza secondo gli inquirenti bolognesi, lo studio Trotta avrebbe scelto uno dei tanti incidenti in cui le vittime sono cittadini stranieri, ricostruito il tutto, inventato il notaio e gli eredi e prodotto false procure per procedere al risarcimento dei danni truffando l'assicurazione.

«Di fatto comunque, lo studio Trotta - spiegano gli inquirenti - grazie ad una sentenza del febbraio 2019 emessa dal tribunale civile di Roma era riuscito ad ottenere dalla Unipol Sai di Bologna prima il pagamento e poi il pignoramento di 2.679.480,90 euro che, per effetto della notifica presso sei istituti di credito, avevano procurato alla stessa assicurazione il blocco di oltre 16 milioni di euro nonché l'operatività della compagnia di assicurazione».

Una volta liquidati gli assegni, però, non erano stati incassati. Il motivo? Secondo gli investigatori «perché erano tutti intestati ai finti eredi della vittima». E per questo secondo gli investigatori «per non produrre falsi documenti, era stato richiesto l'accredito della somma sul conto russo». Peccato però che la Russia è sotto embargo e che quindi i controlli sono più che stringenti. Un mese fa la prima perquisizione nello studio legale, dove gli investigatori hanno prelevato le varie procure e gli atti formali riguardanti l'incidente. Ieri l'esecuzione delle ordinanze ed altre cinque perquisizioni: sequestrati anche cellulari e supporti informatici.

Stefania Belmonte

