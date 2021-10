Sabato 2 Ottobre 2021, 05:03

APRILIA

Un'altra operazione antidroga è scattata ancora nel territorio di Aprilia, dove è finito agli arresti un giovane pusher trovato con un'ingente quantità di sostanza stupefacente. Il blitz dei carabinieri del Norm del reparto territoriale è scattato questa mattina all'alba e ha portato al sequestro di ben mezzo chilo complessivo di droga. I carabinieri da tempo evidentemente nutrivano dei sospetti su un ragazzo di 27 anni, che hanno controllato e monitorato per diverso tempo fino a far scattare una perquisizione personale e domiciliare. I militari sono entrati in azione insieme al personale del Nucleo cinofili di Roma e hanno fermato e controllato il giovane. L'accertamento, esteso anche alla sua abitazione, ha consentito di scoprir 360 grammi di hashish e altri 130 grammi di marijuana. La droga era ben occultata all'interno dell'appartamento ma i militari sono riusciti a scovarla anche grazie alle unità cinofile utilizzate per condurre l'ispezione. Insieme allo stupefacente è stato rinvenuto anche un bilancino di precisione per pesare la sostanze e dividerla in singole dosi da vendere sul mercato. Tutto il materiale trovato nell'appartamento del giovane pusher è stato posto sequestro mentre per il ragazzo sono stati disposti gli arresti domiciliari in attesa del processo di convalida dell'arresto. L'arresto arriva al termine di una lunga serie di analoghi blitz antidroga che hanno riguardato il territorio apriliano, con il sequestro di ingenti quantitativi di stupefacenti e coltivazioni di marijuana e con l'arresto di diversi spacciatori di giovane età. All'inizio del mese i militari del reparto territoriale di Aprilia avevano sequestrato 13 piante di marijuana coltivate nel giardino di un'abitazione per un peso complessivo di 20 chili, arrestando due persone di 58 e 28 anni. Nei giorni scorsi invece i militari hanno scoperto ad Anzio 6 chili di hashish dentro un bidone sotterrato in un terreno e anche in questo caso due uomini sono finiti in manette. Infine sette etti di droga sono stati trovati in casa di un 23enne dalla polizia di Stato.

La.Pe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA