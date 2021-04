13 Aprile 2021

L'ARRESTO

Arresto per droga a Terracina. Sabato scorso un 33enne è finito in manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione s'inserisce nell'ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dall'Arma per arginare lo spaccio di stupefacenti, con un'attenzione particolare rivolta al weekend. I militari dell'Aliquota Radiomobile del Norm della Compagnia di Terracina, diretta dal capitano Francesco Vivona, ha svolto una perquisizione domiciliare a casa del 33enne trovando diversa roba: 19 grammi di cocaina, 11 grammi di marijuana, 4 grammi e mezzo di hashish e poco più di 2 grammi di mannite; i militari hanno anche trovato materiale vario usato per preparare e confezionare le dosi. La droga e tutto il resto sono stati subito sequestrati, mentre il giovane, dopo le formalità di rito, è stato ristretto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.

A Formia invece i carabinieri hanno denunciato un 52enne, per «mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice», poiché sebbene sottoposto alla misura di sicurezza provvisoria presso una struttura sanitaria di formia, si allontanava senza alcuna autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

