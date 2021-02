I CONTROLLI

Sabato sera, sono le 20, i locali dovrebbero essere chiusi da due ore ma gli agenti di polizia della Questura di Latina, che stanno effettuando i consueti controlli sul rispetto delle normative anti Covid, notano dei clienti al banco di un'enoteca in pieno centro a Latina, a pochi passi da piazza del Popolo. I poliziotti si fermano per verificare cosa sta succedendo, le 18 sono passate da parecchio, si avvicinano e vedono che alcuni ragazzi erano seduti intorno al bancone intenti a consumare bevande.

Effettuati i relativi controlli ed accertato che non vi era alcuna causa che giustificasse la loro presenza nel locale, gli operatori non hanno potuto far altro che contestare ai cinque giovani e al titolare dell'esercizio commerciale le violazioni previste dalle disposizioni per il contenimento della diffusione epidemiologica da Covid19. È stata così disposta la chiusura del locale per un giorno e avviato un controllo amministrativo del locale. Anche in questo fine settimana la Questura ha attivato uno specifico piano di azione con l'impiego fin da venerdì di 72 pattuglie delle varie Forze dell'Ordine che hanno focalizzato i controlli nelle zone della movida di Latina e nelle altre città della provincia. In particolare gli agenti verificano l'utilizzo delle mascherine e il rispetto del divieto di assembramenti. L'azione delle Forze dell'Ordine è costantemente volta a verificare l'attività degli esercizi commerciali per i quali è rimasto invariato il divieto di somministrazione oltre le ore 18. La polizia sottolinea che sono frequenti le richieste di intervento che arrivano al 113 per segnalare assembramenti davanti ai locali che non chiudono all'orario prestabilito. Anche se, va sottolineato, la maggior parte degli esercenti rispetta le disposizioni.

