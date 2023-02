Lunedì 13 Febbraio 2023, 10:32

Tragedia nelle primissime ore di ieri mattina a Latina. Una donna di 71 anni è morta in un appartamento in via Ferrucci nel capoluogo, nel quartiere Isonzo, non lontano dall'ospedale Santa Maria Goretti. Un decesso avvenuto in circostanze non chiare, tanto che ieri mattina nell'appartamento sono arrivati anche gli agenti della Squadra Volante della Questura.

I fatti sono ancora tutti da chiarire. Sul posto ieri mattina molto presto, non erano ancora le 7, sono arrivati per primi i sanitari del 118 per una richiesta di soccorso, ma all'arrivo nell'appartamento hanno trovato la donna, nata nel 1951 e molto conosciuta nel quartiere per i suoi modi gentili e il carattere solare, priva di vita. A quel punto hanno allertato il numero unico per l'emergenza e all'arrivo degli agenti - dopo aver spiegato la situazione - sono tornati alla base.

Da chiarire le cause che hanno portato al decesso, tanto che sul posto è arrivata la polizia e che la Procura della Repubblica, informata dagli agenti, ha deciso di aprire una inchiesta. Con ogni probabilità oggi verrà disposta l'autopsia.

La donna viveva nell'appartamento insieme al figlio. E' stato lui, rientrando a casa a notte fonda ad accorgersi che le condizioni di salute della madre non erano buone e ad allertare il 118. La donna era stata operata alcuni mesi fa per problemi cardiaci. Secondo quanto appreso il decesso sarebbe legato all'assunzione di alcuni farmaci che sono stati trovati accanto al cadavere.

Gli agenti hanno chiesto chiarimenti al figlio e alla fine hanno ritenuto di dover segnalare il caso all'autorità giudiziaria per far luce sulle cause che hanno portato alla morte della signora.

Sul posto è poi arrivato anche il marito della donna chiamato dal figlio preoccupato per quanto stava accadendo. Al momento il fascicolo di inchiesta è stato aperto contro ignoti, si tratta comunque di un atto dovuto necessario per poter eseguire tutti gli accertamenti che consentiranno di risalire alle cause del decesso. Saranno decisivi infatti l'autopsia e gli altri accertamenti che verranno disposti questa mattina dal magistrato di turno. Verrà chiesto al medico legale di effettuare tutti gli esami necessari per risalire alle cause del malore che ha portato alla morte della donna di 71 anni e sgombrare il campo da ombre e dubbi che ancora avvolgono il suo decesso.