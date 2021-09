Domenica 26 Settembre 2021, 05:01

VOLLEY

Un risultato anomalo per il volley quello della sfida amichevole tra Top Volley Cisterna e Prisma Taranto di ieri pomeriggio a Pontecagnano (Salerno). Le due squadre hanno deciso di fermarsi sul 2-2. La stanchezza cominciava a farsi sentire ed è stato preferito non forzare troppo anche per evitare possibili problemi fisici.

Un test sicuramente utile, comunque, ai due coach che ha visto la Taranto degli ex Sabbi e Randazzo partire più arzilla per poi calare nel corso del match e la Top viceversa subire nel primo set per poi crescere malgrado la mancanza di uno schiacciatore titolare pesa sull'economia della distribuzione del gioco. Baranowicz si è affidato molto a Szwarc che con 21 punti (un muro e un ace) e un 63% di positività in attacco è stato il top scorer (insieme all'omologo Sabbi) del match. Chiamati in causa anche il martello Maar (19 punti con 2 ace e 2 muri e 65%) e il centrale Zingel (12 punti, quattro ace e 2 muri, 70% in attacco). Buono il supporto di Bossi, Raffaelli con Cavaccini sempre pronto in seconda linea. Avvio in equilibrio, poi è Taranto a forzare il ritmo e a chiudere 19-25.

Secondo parziale più combattuto con Taranto subito avanti con la Top che recupera e passa 16-14 ma non riesce a gestire il vantaggio e i pugliesi si impongono 23-25. Nel terzo set i ruoli si invertono e la Top mette subito il muso avanti e tiene a bada gli avversari: 25-20. La fatica comincia a farsi sentire e nel quarto parziale le due squadre procedono punto a punto. Ma è la Top, soprattutto con una battuta più incisiva (3 ace) e a un muro più efficace (4 punti), a restare avanti quel tanto che basta per imporsi 25-23. A questo punto i due staff hanno deciso di non forzare oltre la mano per non affaticare i ragazzi che sono tornati negli spogliatoi. Nell'occasione è stato consegnato al libero della Top Domenico Cavaccini, originario di Salerno, il premio Matteo Senatore, pioniere della pallavolo salernitana.

Top Volley: Zingel 12, Cavaccini, Maar 19, Bossi 7, Baranowicz 3, Szwarc 21, Raffaelli 2. All. Soli

Taranto: Alletti 9, Falaschi , Randazzo 13 De Barros 8, Sabbi 21, Pochni l, Di Martino 7, Palonsky 1. All. Di Pinto.

Note: parziali 19-25, 23-25, 25-20, 25-23. Cisterna: b.s 25, ace 7, muri 9, ric. 54 (32), at. 49%. Taranto: bs19, ace 4, muri 7, ric68 (41%), att. 52%.

Gaetano Coppola

