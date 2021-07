Martedì 27 Luglio 2021, 05:02

Troppi atti vandalici ai monopattini elettrici a noleggio ad Aprilia. Una situazione paradossale che ha costretto la società Link, una delle due concessionarie del servizio ad Aprilia, a ritirare per il momento i propri cento mezzi che da marzo sono a disposizione dei cittadini di Aprilia. Nonostante il servizio abbia riscontrato un positivo e crescente utilizzo nel primo periodo di attivazione da marzo scorso, l'azienda sta registrando purtroppo un protrarsi di atti di vandalismo nei confronti dei propri mezzi, in aggiunta al problema, già attenzionato all'amministrazione comunale, della diffusione di account fake e di altre frodi che consentono di utilizzare i mezzi Link senza pagare. Un difetto del sistema informatico che ha portato anche i giovanissimi a usare i monopattini senza bisogno di carta di credito. «La momentanea sospensione del servizio viene operata al fine di garantire sia la sicurezza dei veicoli sia la tutela dell'ordine pubblico», fa sapere Link, che lavorerà «in accordo con gli uffici del Comune per implementare nuove soluzioni tecnologiche volte a rafforzare gli aspetti legati alla sicurezza, con l'obiettivo di ripristinare i veicoli e continuare a garantire ai cittadini l'opportunità e i vantaggi della micromobilità elettrica». «Spiace dover prendere atto della sospensione, seppur temporanea, di un servizio utile a tanti cittadini commenta l'assessore ai Trasporti Luana Caporaso purtroppo, come spesso accade, l'inciviltà e la maleducazione di alcuni penalizzano tutti». C'è un secondo gestore del servizio noleggio di monopattini ad Aprilia: Bird, arrivata in città a gennaio, al momento non ritiene di dover ritirare i suoi mezzi, anche se il Comune ha scritto alla società anch'essa americana chiedendo se anche lei abbia riscontrato atti vandalici o truffe ai suoi monopattini. Al momento non è dato sapere se Bird riterrà di sospendere il servizio ad Aprilia. Di certo in questa situazione a perderci sono tutti.

Stefano Cortelletti

