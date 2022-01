Mercoledì 5 Gennaio 2022, 05:03

Anche a Fondi i contagi da Covid continuano a salire. L'ultimo bollettino Asl ne conta ulteriori 74, portando il numero di positivi oltre quota 400. Abbastanza per portare l'amministrazione a rimandare il rientro a scuola dalle festività natalizie, sulla scia della linea intrapresa da altri comuni del comprensorio. Anche perché gran parte dei tamponi positivi riguarda studenti: «Finora dallo screening dedicato avviato il 2 gennaio in piazza Purificato sono emersi oltre 10 contagi al giorno», spiegano dal Municipio. Ed altri erano stati certificati a cavallo tra il 2021 e il nuovo anno, con tanto di cluster in una classe delle elementari dell'istituto comprensivo Enrico Amante. Circostanze che, unite al momentaneo stop dei tracciamenti operati dall'Asl, di fatto sospesi per il troppo carico, ieri hanno spinto il sindaco Beniamino Maschietto ad emettere un'ordinanza che a tutela della salute pubblica impone la sospensione delle lezioni fino al 10 gennaio, rimandando dunque di tre giorni il ritorno tra i banchi, salvo ulteriori rinvii. La misura emergenziale riguarda le scuole della Piana di ogni ordine e grado: gli istituti comprensivi Aspri, Amante, Garibaldi e Milani, l'Iti Pacinotti, l'Iis Gobetti-de Libero, l'Isas, il San Francesco, la scuola di formazione professionale Latina Formazione e la Mater Domini. Tornando all'elevato trend di contagi che negli ultimi giorni interessa il territorio fondano - comunque inferiore per numero di abitanti a quello registrato in altre aree della provincia - dal Comune parlano di tanti piccoli focolai in famiglia. La maggior parte degli attuali positivi, specificano da palazzo, sono bambini, ragazzi e rispettivi genitori, quasi tutti regolarmente vaccinati e con sintomi lievi. Tra gli adulti, in tanti hanno scoperto di aver contratto il Covid solo in seguito allo screening scolastico che ha accertato la positività dei figli. Come in altre città, oltre che in aula, per quanto è stato possibile ricostruire il contagio è stato di volta in volta veicolato in particolar modo dai contatti avuti in famiglia durante le festività, dalla partecipazione ad eventi di piazza e da quella a cerimonie private.

Mirko Macaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA