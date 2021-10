Domenica 17 Ottobre 2021, 05:00

VOLLEY, SUPERLEGA

La Top Volley non riesce ad arginare una non certo incontenibile, ma costante, Kioene Padova ed esce pesantemente sconfitta (3-1) dal Palazzetto di Cisterna nella sua prima partita casalinga del campionato di SuperLega. Molto fallosa, poco efficiente in attacco e a muro, la Top ha mancato in continuità e ha faticato a tenere botta ai veneti che con un efficiente muro-difesa e una battuta più incisiva hanno contenuto gli attaccanti pontini riuscendo ad avere quasi sempre la meglio. Coach Soli, che ha dovuto rinunciare a Krick e a Dirlic non ancora disponibile, nonha avuto molta scelta nella gestione del campo e dovrà lavorare in settimana per cercare di far cambiare ritmo ai suoi ragazzi. In campo per la Top Baranowicz in regia, Szwarc opposto, Rinaldi e Maar di banda, Bossi e Zingel centrali, Cavaccini libero. Padova ha schierato Zimmermann al palleggio, Weber opposto, Loepky e Bottolo di banda, Canella e Vitelli centrali e Gottardo libero. Nel primo set dopo un avvio punto a punto, con tanti errori in battuta su entrambi i fronti, i veneti hanno preso il largo con un turno in battuta di Zimmermann e poi hanno allungato fino al 24-22 conquistando il set con un bagherone di Szwarc finito fuori campo. Nel secondo parziale Cisterna sembra più compatta e sale a più 2 (8-6) ma è solo un'impressione perché i veneti con Loepky e un ace di Canella pareggiano i conti e poi si prendono un margine di vantaggio. Il cambiopalla pontino non va e ci pensa Loepky dai nove metri ad allungare ulteriormente. Sul 24-20 la Top recupera due punti ma poi è ancora Szwarc, decisamente non in giornata, a sbagliare un attacco e a regalare il set e il primo dei punti in palio a Padova. Terzo set più combattuto. Coach Soli inserisce Raffaelli di banda spostando Rinaldi al posto di Szwarc. La Top sembra avere un impulso che la porta a recuperare quattro punti e a prendersi un vantaggio consistente: 14-9. Il finale è da brivido con Padova che recupera fino a pareggiare con il solito Loepky dai nove metri, ma poi due muri consecutivi di Zingel su Weber e poi due attacchi di Maar portano Cisterna a riaprire il match: 25-19. Nel quarto parziale con Szwarc tornato in campo l'equilibrio dura fino al 10-10 poi Padova ritrova Bottolo che nel set precedente si era spento e insieme a Loepky macina punti che Cisterna non riesce a contenere e il match si chiude con un altro 25-22. I 3 punti vanno a Padova che smuove la sua classifica mentre Cisterna resta al palo.

IL TABELLINO

Top Volley: Zingel 11, Cavaccini L, Maar 22, Rinaldi 7, Bossi 4, Baranowicz 1, Szwarc 8, Raffaelli 3. All. Fabio Soli.

Padova: Gottardo, Loepky 17, Vitelli 9, Bottolo 14, Zimmeermann 4, Canella 9, Weber 11, Petrov1. All. Jacopo Cuttini.

Note: parziali: 22-25, 22-25,25-19,22-25 Cisterna battute vincenti 2, sbagliate 16, attacco 44%, ricez 31% (19p), muri punto9. Padova bv 7, bs 26; attacco 42%, ricezione 47% (22 p); muri punto 9.

Gaetano Coppola

