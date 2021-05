16 Maggio 2021

SABAUDIA

La 3^ edizione del Triathlon Sprint avrebbe dovuto svolgersi oggi a Sabaudia ma l'evento è stato annullato. Così come sono state cancellate anche le gare di canottaggio in programma nella città pontina per il 22 e 23 maggio prossimo. La situazione epidemiologica in città è tale che le autorità competenti, a partire dalla Asl, non ravvisano le condizioni per lo svolgimento di eventi che possono determinare situazioni di assembramento. A Sabaudia è ancora in vigore la zona rossa di Bella Farnia che è stata ulteriormente prorogata proprio perché dagli screening effettuati presso la comunità sikh residente nella ex Somal sono emersi numerosi altri casi di positività ed è stata evidenziata la presenza di un caso di variante indiana. Quindi l'elevato numero delle positività, solo nella giornata di ieri, ad esempio, sono stati registrati 16 casi, l'indice di incidenza che si attesta a 3,8 e la presenza, oltre alla variante indiana anche di quella inglese e brasiliana, hanno causato queste cancellazioni con un po' di rammarico da parte di coloro che avrebbero voluto partecipare a questi eventi sportivi e si allenavano da tempo. E slitta al 14 giugno anche la tradizionale festa di Santa Maria della Sorresca. Inizialmente la manifestazione religiosa, molto sentita a San Felice Circeo e Sabaudia, era in programma per il 23 ed il 24 maggio prossimi ma le attuali contingenze hanno costretto ad un rinvio. L'edizione di quest'anno è molto attesa da parte dei fedeli dato che lo scorso anno, in piena pandemia in corso, l'evento era stato ovviamente cancellato. Occorrerà assicurare distanziamento sociale, l'uso della mascherina e dei gel igienizzanti. Il programma sarà confermato quindi più avanti ma dovrebbe svolgersi, come da decenni ormai, il tradizionale pellegrinaggio a piedi dei fedeli dalla Chiesa di San Felice Martire al Circeo al santuario adagiato lungo le sponde del lago di Paola, a Sabaudia, accompagnato dalle note della banda musicale Ceccarelli. Se la situazione lo permetterà dovrebbero svolgersi anche la celebrazione presieduta dal Vescono Mariano Crociata e la recita del santo rosario.

E.Pie.

