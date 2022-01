Domenica 2 Gennaio 2022, 05:03

SAN FELICE CIRCEO

Non si farà la tradizione sagra del canascione di San Felice Circeo che si sarebbe dovuta tenere l'8 e il 9 gennaio prossimi. In seguito al varo delle nuove misure per il contenimento dell'emergenza Covid-19, l'associazione che organizza l'evento ha momentaneamente sospeso l'appuntamento. Purtroppo il numero dei contagi sta crescendo esponenzialmente in provincia di Latina e tanti sono anche i casi riscontrati al Circeo per cui si è deciso di rinviare a data da destinarsi la manifestazione che si tiene solitamente a ridosso dell'Epifania, per celebrare e promuovere un piatto di recupero della tradizione contadina tipico del Circeo e della zona dell'Agro Pontino. Di fronte ai dati pandemici e alla drammatica risalita della curva dei contagi bisogna rispettare le regole spiegano gli organizzatori della manifestazione L'evento non è annullato ma rimandato a quando la situazione sanitaria permetterà uno svolgimento in piena sicurezza della manifestazione. Il canascione è una pizza ripiena di formaggi, affettati o verdure cotta rigorosamente nel forno a legna. Una delle farciture preferite dagli abitanti del luogo è quella con broccoli e salsiccia sanfeliciana, prodotto tipico del paese, condito con il finocchietto selvatico. Ogni anno il canascione viene celebrato nella sagra ad esso dedicata, che si tiene nei primi giorni del mese di gennaio, a ridosso dell'Epifania. Nel borgo antico del paese si ritrovano panettieri e pizzaioli di San Felice che sfornano bontà per compaesani e turisti i golosi. Purtroppo, causa covid, il goloso appuntamento è rimandato.

