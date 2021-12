Lunedì 13 Dicembre 2021, 05:06

L'ALLARME

Sono preoccupati i genitori della scuola elementare Goldoni di Latina, tanti positivi, tante classi in quarantena, sia alle elementari sia alle medie, la Goldoni fa parte infatti dell'istituto comprensivo Giuseppe Giuliano di via Sezze. Così hanno deciso di scrivere alla dirigente scolastica una mail nella quale fanno presente quali sono le loro preoccupazioni e chiedono se non sia il caso di effettuare una sanificazione del plesso e di proseguire in Dad.

«Nella scuola media del medesimo istituto siamo ad almeno undici classi in quarantena - spiegano le rappresentanti di classe - In una seconda della primaria ci sono 15 bambini positivi (hanno effettuato i test a casa essendo in quarantena) nonostante ciò, ci dicono che non ci sono numeri o criticità per passare alla Dad». Le rappresentanti ritengono invece che fare l'ultima settimana in didattica a distanza, che si andrebbe a sommare alle tre settimane di vacanze di Natale, avrebbe potuto contribuire «a frenare in maniera consistente il contagio nella nostra scuola». Fanno riferimento infatti a una situazione epidemiologica preoccupante, «sei classi della scuola elementare con le relative insegnanti in quarantena, una settima classe per ora in sospensione didattica, in una sola classe i casi positivi segnalati sono addirittura 14. La situazione rischia di aggravarsi ulteriormente, per cui va urgentemente attenzionata e risolta (sarebbe opportuno effettuare una sanificazione generale dell'Istituto comprensivo) al fine di non creare ulteriori focolai in un periodo già fortemente critico». Ora la parola passa alla dirigente scolastica e alle autorità sanitarie.

