Ha ingerito una intera confezione di farmaci antidepressivi, 25 pasticche da 500 milligrammi, ed è stato ricoverato all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina dove si trova in condizioni non gravi. Protagonista del gesto disperato l'uomo arrestato il 1 febbraio scorso dai carabinieri per una tentata rapina nel supermercato Carrefour di Sabaudia. L'uomo era entrato nell'esercizio commerciale a volto scoperto con in mano un coltello e minacciando le commesse aveva chiesto 5 euro per poter comperare le sigarette. Nel frattempo però qualcuno era riuscito a dare l'allarme chiamando il 112 e nel supermercato erano arrivati i militari che lo avevano bloccato, disarmato e arrestato per tentata rapina. L'arma utilizzata per minacciare le commesse è stata sottoposta a sequestro e il 43enne, su disposizione del magistrato di turno, è stato messo agli arresti domiciliari presso la sua abitazione di Sabaudia in attesa di essere ascoltato. L'interrogatorio per la convalida del fermo era stato fissato per ieri mattina davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Cario ma si è reso necessario un rinvio, come richiesto dal suo legale, l'avvocato Moreno Gullì, perché nel frattempo il rapinatore era stato ricoverato in ospedale. Secondo quanto riferito al magistrato infatti il 43enne ha buttato giù un'intera confezione di psicofarmaci che aveva a casa: è stato soccorso e portato con un'ambulanza all'ospedale di Latina dove i sanitari gli hanno prestato tutte le cure del caso. Le sue condizioni ora sono stazionarie e non è in pericolo di vita ma dovrà rimanere ricoverato per alcuni giorni prima di essere dimesso. Così l'interrogatorio di convalida è stato rinviato a quando le condizioni gli consentiranno di comparire davanti al magistrato.

