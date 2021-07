Martedì 6 Luglio 2021, 05:02

L'ALLARME

Le banche stanno lasciando il territorio pontino. Non si può ancora parlare di desertificazione, come sta accadendo in altre province laziali, ma la situazione non è semplice. Lo dice uno studio della Uil che verrà presentato giovedì dalla Uilca di Latina, insieme a quella di Roma e Lazio, sui dati elaborati nello studio sul sistema creditizio territoriale e laziale, con approfondimenti sull'inizio del disimpegno degli sportelli bancari, ricadute occupazionali, credito, impieghi ed altri importanti aspetti.

«Nel Lazio, solo per citare qualche dato, si sono persi mille posti di lavoro nell'ultimo anno, mentre per quanto riguarda la chiusura degli sportelli nel territorio pontino, è un processo ancora in fase iniziale», spiega il segretario della Uilca Alessio Storace. «Si tratta di uno studio regionale dal quale abbiamo già sviscerato i dati per Frosinone e ora siamo passati a Latina che ha una situazione differente. Nel primo caso sottolinea Storace parliamo di desertificazione, a Latina di inizio di abbandono. Significa che le banche si stanno disimpegnando e questo ci piace poco anche alla luce dei dati economici e di bilancio delle varie banche». Al momento sono 1.092 i dipendenti delle banche in provincia di Latina, «Ma dobbiamo ragionare in ottica percentuale e la popolazione di bancari è scesa in maniera importante così come gli sportelli. Numero superiore alla media regionale e nazionale. Ma questo dato non può essere letto in maniera semplicistica perché i dati rilevati, presi dalla banca d'Italia parlano di un sistema bancario che non è presente a livello territoriale. Significa che non si tratta di dati positivi e incoraggianti».

E la lettura di Storace non lascia ben sperare su quello che verrà spiegato giovedì in conferenza: «Il nostro settore è un riflesso delle economie locali e chiediamo il mantenimento di un'articolazione territoriale che consenta anche lo sviluppo delle economie e del territorio perché se le banche lasciano, molto spesso i piccoli comuni vengono lasciati in mano a chi non sa gestire il credito o a chi lo fa in modo poco lecito e trasparente».

All'incontro oltre al responsabile Dipartimento Nts Uilca di Roma e del Lazio Alessio Storace, interverranno anche Alessandro Leone, segretario territoriale Uilca Latina, Luigi Garullo segretario generale della Uil di Latina e il vice presidente della Camera di Commercio Frosinone - Latina Paolo Marini.

Francesca Balestrieri

