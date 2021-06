Martedì 29 Giugno 2021, 05:02

LA PANDEMIA

Tripletta di zero nella diffusione del Covid in provincia di Latina con l'ultimo bollettino della Asl. Il report di ieri, sulle rilevazioni della giornata di domenica, ha accertato l'assenza di nuovi contagi, a fronte di 175 tamponi processati, l'assenza di nuovi ricoveri e per l'undicesimo giorno consecutivo anche di decessi. Ai tre zero, per la prima volta, considerati assolutamente una buona notizia, se ne aggiunge un quarto, relativo alle guarigioni. Anche questo dato ha un significato apprezzabile. Dal 16 giugno, nel territorio pontino, ci sono stati 109 nuovi casi Covid mentre 1.424 persone si sono negativizzate, con numeri giornalieri via via decrescenti. Segno, quest'ultimo, di una coda sempre più corta di contagiati accertati nei periodi precedenti.

LE VARIANTI

Ieri la Asl di Latina ha ricevuto l'esito degli approfondimenti richiesti all'Istituto Spallanzani, relativamente ad alcuni casi di sospette varianti. Si tratta di contagi registrati alcune settimane fa, tant'è che le persone coinvolte sette in tutto - ieri risultavano già negativizzate, eccetto una, ancora ricoverata. I casi Covid attenzionati dal dipartimento di Prevenzione della Asl pontina hanno riguardato cinque comuni. L'istituto Spallanzani ha accertato cinque casi di variante Inglese, provenienti da Cisterna di Latina, Latina, Sezze, Sabaudia e Norma, e due casi di variante Brasiliana, provenienti da Cisterna di Latina e Norma. La persona di Cisterna, risultata positiva alla variante Brasiliana del Covid, è tutt'ora ricoverata in terapia intensiva presso l'istituto clinico Casalpalocco di Roma. Come nel caso della variante Delta arrivata in provincia, ed esattamente ad Aprilia con ben 17 casi accertati, l'esito degli approfondimenti richiesti allo Spallanzani è pervenuto a problema superato, senza conseguenze in termini di circolazione del virus, viste le misure stringenti adottate dal servizio di prevenzione non appena rilevata l'infezione virale. La variante Delta resta comunque motivo di massima allerta in provincia di Latina, in quanto si teme possa tornare a circolare con l'arrivo dei turisti e per questo è in dirittura di arrivo il piano di sicurezza che la Asl sta mettendo appunto con il coordinamento della Prefettura.

Domenica, negli hub pontini, sono state somministrate 2.490 dosi di vaccini anti-Covid. Ieri il ritmo delle inoculazioni ha ripreso il trend delle 5.000 unità, facendo totalizzare dall'inizio della campagna circa 375mila dosi.

Rita Cammarone

