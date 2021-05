14 Maggio 2021

SCHERMA

Nel maggio 2018 il suo talento esplose con il titolo italiano allieve al GPG Renzo Nostini di Riccione battendo in finale la toscana Irene Bertini. Una sfida che si è ripetuta ieri pomeriggio sempre sulle pedane romagnole, ma nei tricolori U17 (Cadetti). Stavolta l'esito non è stato fortunato per la formiana Guia Di Russo, che si è arresa per due stoccate di differenza (13-15) alla sua acerrima avversaria. Un ko che lascia un pizzico di amaro in bocca alla portacolori del Frascati Scherma, che era arrivata all'atto decisivo dopo un cammino senza sbavature. Testa di serie numero 2, la 16enne fiorettista azzurrina aveva archiviato con un en-plein la fase a gironi - sei successi in altrettanti assalti qualificandosi per il tabellone di diretta come numero 2. Lo show dell'atleta pontina continuava con le nette vittorie su Emma Toscanini del Cs Aretino (15-3) e Lisa Strazzullo del Cs Roma (15-4). Negli ottavi brivido al supplementare contro la veneta Greta Collini (14-13), che le apriva l'ingresso nella final eight, dove si imponeva contro la meneghina del Mangiarotti Aurora Colangione (15-8). In semifinale la spuntava in extremis (11-10) sulla patavina Matilde Molinari, ultimo ostacolo verso un titolo sfumato sul più bello. Con la Bertini ci conosciamo bene, ma questa volta è stata più brava spiega Guia, al terzo anno cadette, seguita dal maestro Fabio Galli nella palestra Simoncelli Ho tirato al massimo, non posso rimproverarmi nulla. Neanche il tempo di rifiatare che oggi la promessa tirrenica (argento nel 2019 ai Giochi del Mediterraneo di Cagliari dopo aver eliminato in semifinale sempre la Bertini) salirà in pedana anche nella prova riservata alle Giovani (U20). A fine mese invece sarà a Cassino agli Assoluti, dove troverà nel fioretto maschile anche papà Fabio, una lunga carriera nelle file del Club Scherma Formia, con cui fu bronzo nell'89 ai Mondiali U20 e argento alle Universiadi di Buffalo del '93 davanti al fratello Andrea, campione italiano nel '95 a Milano. Professione notaio, pluridecorato in campo mondiale ed europeo Master, Fabio lo scorso week-end a Terni con i colori del Club Scherma Roma ha vinto la prima prova nazionale staccando il biglietto per gli italiani di Bressanone (24-27 giugno). Una vera famiglia di schermidori: il piccolo Manfredi è tra le nouvelle vague tra i Ragazzi.

Andrea Gionti

