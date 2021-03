14 Marzo 2021

Continueranno a funzionare regolarmente gli uffici giudiziari del capoluogo pontino ma già da qualche giorno, quindi in anticipo rispetto ai nuovi limiti posti dalla zona rossa che scatterà a partire da domani, presso il Tribunale di Latina sono entrate in vigore alcune disposizioni le cui finalità sono ancora una volta quelle di evitare assembramenti all'interno di corridoi e aule del Palazzo di giustizia. Delle recenti norme si è anche parlato nel corso di un incontro tra il commissario dell'Ordine degli avvocati Giacomo Mignano, il presidente del Tribunale Caterina Chiaravalloti e i vertici della Camera penale, norme la cui adozione si è resa necessaria per ottemperare a precise indicazioni della Asl per evitare qualsiasi forma di assembramento. Si è cercato quindi di conciliare il diritto alla salute degli operatori della giustizia con l'esercizio delle funzioni degli avvocati. Oltre agli ingressi per accedere alle cancellerie che sono sempre stati garantiti i professionisti potranno entrare in Tribunale almeno venti minuti prima dell'orario fissato per la celebrazione del processo cui devono partecipare. Ai professionisti si consiglia inoltre di non soffermarsi all'interno dell'edificio di piazza Buozzi «per un periodo superiore a quello strettamente necessario per svolgere le attività connesse alla funzione professionale». A partire dal 29 marzo prossimo inoltre entreranno in funzione le nuove disposizioni di accesso all'Ufficio del giudice di pace adottate dal neo dirigente Vittorio Simeone e risultato di un lungo e accidentato percorso durante il quale ci sono state una serie di riunioni finalizzate alla normalizzazione del funzionamento dell'ufficio di via Vespucci dove negli ultimi mesi si segnalavano code di decine e decine di utenti. La maggior parte degli atti dovrà obbligatoriamente essere depositata per via telematica quindi inviata alle pec dedicate: si tratte delle richieste certificate, le costituzioni in giudizio, l'iscrizione dei decreti ingiuntivi, l'iscrizione delle cause ordinarie, gli atti endoprocessuali e la richiesta copie. L'accesso alla cancelleria civile avverrà soltanto ed esclusivamente tramite prenotazione, anche questa via pec.

