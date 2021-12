Sabato 11 Dicembre 2021, 05:02

GIUSTIZIA

Il Tribunale di Latina corre per cercare di ridimensionare il pesante arretrato che si è accumulato nel corso degli anni e questa corsa sta cominciando a produrre i primi evidenti risultati. Mentre si attende l'arrivo, previsto per febbraio 2022, dei 45 neolaureati che saranno assunti grazie all'utilizzo da parte del Ministero dei fondi del PNR per la riduzione dell'arretrato e che dovranno supportare i magistrati nel lavoro di preparazione degli atti per le udienze sia civili che penali, i numeri del lavoro svolto negli ultimi due anni e mezzo dal gruppo guidato dal coordinatore dell'Ufficio del processo Antonio Masone indicano che il palazzo di giustizia pontino è quello che nel Lazio ha l'indice più alto nel rapporto tra i nuovi fascicoli e quelli in giacenza arrivati a definizione. Un traguardo di tutto rispetto raggiunto grazie all'impegno dei giudici che si sono assunti questo compito e anche all'arrivo di nuovi magistrati che ha in qualche modo colmato in parte la carenza di organico di piazza Buozzi. Per quanto riguarda il settore penale del Tribunale nel 2019 - quando di fatto è partito questo programma di recupero dell'arretrato - i procedimenti iscritti a ruolo ammontavano a 8.244 e alla fine dell'anno ne sono stati definiti 10.824. L'anno successivo, il 2020, quelli iscritti erano 7.488 e dopo dodici mesi ne sono arrivati a definizione 9.730. Il trend è rimasto invariato anche nel primo semestre del 2021, partito con 5.124 iscritti a ruolo e concluso con 6.600 chiusi definitivamente con dichiarazione di archiviazione oppure sentenza. Il piano di recupero dell'arretrato, messo in campo dal presidente Caterina Chiaravalloti poco dopo il suo arrivo alla guida del Tribunale pontino sta quindi funzionando visto che l'indice rimane fermo e stabile sull'1,31 al pari di Velletri e Viterbo mentre in tutti gli altri fori del Lazio il numero di procedimenti definiti non supera quello degli iscritti a ruolo tanto che l'indice regionale nei tre anni presi in esame non arriva mai a 1, vale a dire un pareggio. Risultati analoghi sono stati ottenuti anche nel settore civile dove addirittura l'indice tra nuovi fascicoli e casi definiti è il più alto del distretto giudiziario laziale: l'1,33 con addirittura l'1,35 nel 2019. In questo settore a Latina nel 2019 erano iscritti 7.859 procedimenti e a fine anno ne sono stati chiusi 10.614; analogamente nel 2020 si è partiti con 6.373 casi iscritti a ruolo e dopo dodici mesi ne sono stati definiti 8.479. Infine da gennaio a giugno di quest'anno a fronte di 3.444 fascicoli aperti si è arrivati alla fine del semestre a definirne 4.594. Anche in questo caso l'indice supera la media del Lazio ferma a 1,06. Il lavoro di recupero avviato rappresenta sicuramente un passo avanti rispetto al trend degli ultimi anni e l'obiettivo è quello di riportare la mole di fascicoli in attesa di esame ad un livello tale da far risalire anche il Tribunale di Latina dagli ultimi posti nelle classifiche per tempi di definizione dei procedimenti e carico di lavoro per magistrato. Purtroppo sono ancora troppi i processi anche quelli relativi a inchieste importanti che si chiudono con una dichiarazione di non luogo a procedere per prescrizione senza che sia stato possibili chiudere neppure il primo grado di giudizio. La strada quindi è in salita ma adesso sembra esserci una luce in fondo al tunnel.

Elena Ganelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA