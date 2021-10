Giovedì 7 Ottobre 2021, 05:02

TRASPORTI

Sono state (e saranno) giornate di passione per i pendolari che ogni mattina dalla provincia di Latina devono raggiungere la Capitale per motivi inderogabili di studio, lavoro o impegni personali. Nella giornata del 5 ottobre, infatti, un fulmine ha colpito la cabina elettrica a Torricola, costringendo Trenitalia Ferrovie dello Stato a interrompere la circolazione dei treni regionali sulla tratta Roma-Latina e Roma-Nettuno fino alla giornata di venerdì. Domani verrà fatto un check della situazione causata dal maltempo e non da un guasto tecnico e si stabilirà se come annunciato dal 9 ottobre il traffico tornerà regolare o se il complesso intervento sulla linea richiederà più giorni.

«Prosegue il lavoro dei tecnici di Rete ferroviaria italiana per ripristinare l'efficienza della linea e riattivare la circolazione scrive Trenitalia -. Al momento, la riattivazione è prevista per venerdì 8 ottobre. Seguiranno aggiornamenti. Di conseguenza non è prevista la circolazione dei treni regionali fra Roma e Latina, linea Roma-Formia-Napoli, e fra Roma e Nettuno. Alcuni Intercity Giorno sono sostituiti fra Roma e Napoli da una navetta ferroviaria che percorrerà la linea AV con fermata ad Aversa. Altri Intercity Giorno e tutti gli Intercity Notte percorrono l'itinerario via Cassino con maggiori tempi di viaggio di circa un'ora e mezza».

LE ALTERNATIVE

Fino al ripristino dei treni regionali sulla tratta interessata dai problemi causati dal maltempo, ai pendolari non resta che scegliere se raggiungere Roma con propri mezzi di trasporto, quando questo è possibile, o affidarsi ai bus sostitutivi. Trenitalia Ferrovie dello Stato ha tentato di risolvere la situazione eccezionale mettendo a disposizione dei viaggiatori 200 corse complessive al giorno, che riguardano tutta la tratta in questione e quindi sia la Roma-Latina che la Roma-Nettuno e che interessano i pendolari delle varie città della provincia. Ma a sentire i racconti dei pendolari i mezzi non sono sufficienti e i pochi che arrivano viaggiano con sovraffollamento oltre che impiegano ore a raggiungere la Capitale, molto più tempo del treno. «Siamo arrivati a Termini alle 8.45 racconta una viaggiatrice -: solo quattro ore e 45 minuti di viaggio. Vergognoso che non siano stati messi a disposizione mezzi più potenti visto e considerato il flusso di pendolari abbonati della linea». Se il tempo di percorrenza a bordo degli autobus non è imputabile all'azienda che si occupa del trasporto pubblico su ferro perché risente del traffico della Pontina, più intenso negli orari di punta, e del maltempo di questi giorni, i pendolari puntano il dito per quanto riguarda i pochi mezzi sostitutivi. Questi, tra l'altro, sono previsti dalle prime ore del mattino per non tenere scoperta la fascia oraria più frequentata, ma non sono noti ai pendolari gli orari precisi così non possono far altro che appostarsi davanti alla fermata speranzosi dalle prime luci dell'alba. «Questa era la situazione alle 6.30 a Latina racconta una pendolare pontina, mostrando foto di viaggiatori sotto la pioggia che facevano a gara per accaparrarsi un posto a bordo del primo bus sostitutivo arrivato - Sotto la pioggia, con due pullman a disposizione (alle 6:36), uno diretto a Roma Termini e l'altro che faceva tutte le fermate fino a Roma. 25 posti a sedere per ogni pullman. Tra i pendolari spinte, calci e urla sotto la pioggia». C'è anche chi racconta di essere stato costretto a tornare a casa saltando una giornata di lavoro perché le condizioni in cui viaggiavano gli autobus sostitutivi avrebbero messo a rischio, a loro dire, la sicurezza e le regole anti contagio. Alcune di queste persone hanno dichiarato di essere intenzionate a denunciare questa situazione. Altri che non potranno fare a meno di raggiungere la Capitale per motivi di lavoro o studio e non hanno a disposizione un proprio mezzo, stanno cercando di organizzarsi anche tramite annunci sui social per organizzare viaggi di gruppo in macchina, nella speranza che domani come annunciato la situazione torni davvero alla normalità.

Bianca Francavilla

© RIPRODUZIONE RISERVATA