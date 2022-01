Lunedì 10 Gennaio 2022, 05:02

TRASPORTI

Mi sembra un giusto compromesso. Così ieri il sindaco di Ponza Francesco Ferraiuolo ha espresso soddisfazione in merito all'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza emessa nella mattinata - che consente gli spostamenti a mezzo traghetti da e per le isole minori anche senza il Super green pass, ma limitatamente a documentati motivi di salute e di frequenza, per gli studenti di età pari o superiore ai 12 anni, dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado. Si tratta di una deroga rispetto al decreto del 30 dicembre scorso con il quale il Governo ha esteso l'obbligo del Green pass rafforzato su tutti i mezzi di trasporto. La deroga, anche se in forma più estesa a tutti i cittadini non vaccinati ma provvisti di tampone con esito negativo, era stata sollecitata nei giorni scorsi dall'Associazione nazionale Comuni Isole Minori (Ancim) di comune accordo con i sindaci interessati. Da oggi e fino al 10 febbraio prossimo, a seguito dell'ordinanza emessa ieri dal ministro Speranza, ci si potrà spostare dalle isole senza essere in regola con la vaccinazione anti-Covid esclusivamente per comprovati motivi di salute e di studio, purché provvisti di Green pass base e indossando la mascherina Ffp2. La disposizione del ministro ha commentato il sindaco Ferraiuolo garantisce gli spostamenti di necessità per l'accesso ai servizi essenziali e non favorisce la mobilità non necessaria di chi non intende vaccinarsi. E' questa l'occasione per rinnovare l'invito a sottoporsi a vaccinazione anti-Covid senza se e senza ma. Soddisfazione è stata espressa anche dall'amministrazione comunale di Ventotene guidata dal sindaco Gerardo Satomauro per l'accoglimento dell'istanza dell'Ancim da parte del Governo. La nuova ordinanza è ben circostanziata ha commentato l'assessore alla Sanità Francesco Carta e non dà adito a sotterfugi. Tuttavia, voglio cogliere l'occasione per segnalare l'emergenza tamponi sull'isola di Ventotene. Il ricorso eccessivo dei test sul continente sta di fatto impedendo la fornitura essenziale per l'isola. La disposizione di Speranza chiarisce anche che sui mezzi di trasporto scolastico, i cosiddetti scuolabus, non è obbligatorio il Super green pass ed è accessibile fino al 10 febbraio agli studenti anche sopra i 12 anni con solo obbligo di mascherina Ffp2. Intanto, l'elevato numero di contagi Covid sta comportando in diverse parti d'Italia la riprogrammazione dei trasporti pubblici ferroviari e su gomma. Fino a ieri i treni regionali che attraversano la provincia di Latina non hanno subito soppressioni. Ad oggi ha dichiarato ieri l'assessore alla mobilità del Comune di Latina, Dario Bellini - nessuna modifica è stata apportata alle corse del trasporto locale del capoluogo -, ferme restando le difficoltà di tutti i servizi dovute alle tante malattie per la diffusione Covid.

Rita Cammarone

