LA SITUAZIONE

Preoccupa non poco la situazione dei contagi in provincia di Latina, che oscilla tra i 382 casi di domenica e i 119 di ieri senza dare segnali di stabilità. Il quadro, a conti fatti, non è rincuorante e spinge la Asl a guardare con particolare attenzione l'andamento della curva nei prossimi giorni. I 119 casi di ieri infatti sono la conseguenza di un numero decisamente inferiore di tamponi effettuati nei drive-in del territorio e solo nell'arco dei primi giorni di questa settimana si potrà comprendere qual è la reale tendenza attuale del covid. Certo è che, da un'analisi dei link epidemiologici, i contagi appaiono legati per la gran parte a contatti di tipo familiare o amicale ed è inevitabile pensare che siano riferiti a un allentamento dell'attenzione nel periodo delle festività. La Asl dunque si aspetta che il quadro non sia destinato a migliorare nel breve periodo.

LA MAPPA

Intanto, per quanto riguarda la distribuzione, sono 24 i comuni coinvolti con il dato più alto ancora una volta registrato nel comune capoluogo, che conta 25 nuovi positivi. Ci sono inoltre 16 contagi a Terracina, 14 a Formia, nove a Pontinia e Sonnino, sei ad Aprilia, cinque a Gaeta, quattro a Sezze, tre a Cisterna, Fondi, Maenza, Roccagorga e Sabaudia, due rispettivamente nei comuni di Minturno, Priverno, Roccasecca dei Volsci, San Felice Circeo e Sermoneta, uno infine a Castelforte, Monte San Biagio, Norma, Prossedi, Santi Cosma e Damiano e Sperlonga.

I NUMERI

L'elenco dei positivi trattati dalla Asl pontina arriva ora a contare complessivamente quasi 17mila cittadini, per la precisione 16.905 persone che hanno contratto il covid nei 10 mesi di pandemia. Di questi, 2.361 sono stati contagiati solo nel mese di gennaio, con un picco nella settimana appena conclusa, probabilmente la peggiore da marzo. L'unica buona notizia arriva dalle guarigioni: sono state 122 nelle ultime 24 ore, un numero che è tornato dunque a salire rispetto ai nuovi positivi, come non accadeva ormai da settimane. C'è però un altro decesso, il numero 30 del mese di gennaio. Si tratta di un paziente che era residente nel comune di Terracina, che aveva 88 anni e che fa salire a 381 la lista delle vittime del covid. Anche nel Lazio diminuiscono i nuovi positivi: sono 1254 su circa 10mila tamponi (1.205 di meno), con 45 decessi e 1113 guariti. Sono infine 71mila, secondo il dato aggiornato alle 12 di ieri, le vaccinazione effettuate in tutta la regione contro il covid. La Asl di Latina ha superato le 4mila somministrazioni dal 29 dicembre ad oggi.

Laura Pesino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

