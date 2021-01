© RIPRODUZIONE RISERVATA

SABAUDIARimpolpata la pianta organica del Comune di Sabaudia. Il 2021 si apre con nuove assunzioni necessarie per supportare gli uffici comunali da tempo sottorganico. Sono state assunte a tempo pieno e indeterminato 13 persone a seguito dei concorsi pubblici per titoli ed esami indetti dall'ente. Si tratta di cinque collaboratori amministrativi, tre istruttori amministrativi e quattro istruttori tecnici. A questi si aggiunge anche un funzionario tecnico selezionato dalla graduatoria del Comune di Fondi, al fine di garantire supporto all'area vasta tecnica. Il Comune di Sabaudia ha annunciato che nei prossimi mesi saranno assunti, inoltre, altri 3 profili a seguito dei nuovi bandi di concorso: due unità di istruttore direttivo tecnico e un dirigente amministrativo. «Siamo di fronte ad un cambio di passo importante rispetto agli ultimi 20 anni, finalizzato a supportare e rinforzare l'attività degli uffici e dunque a sopperire alla manca di organico che caratterizza da troppo tempo la nostra amministrazione comunale, anche a seguito dell'ondata di pensionamenti che ha interessato il Comune dal 2017 ad oggi e che ha visto la fuoriuscita dalla pianta organica dell'Ente di ben 35 dipendenti ha dichiarato il sindaco Giada Gervasi Sono stata ben felice di chiudere l'anno con le nuove assunzioni, sono certa che il percorso intrapreso sarà foriero di successi e soddisfazioni personali e professionali per tutti loro». Nelle settimane scorse si sono svolte le due cerimonie di insediamento delle nuove leve, le quali sono state chiamate a prestare giuramento e a prendere ufficialmente servizio, accolti da sindaco, segretario comunale, dirigente dell'area vasta tecnica e da alcuni responsabili di settore. «Abbiamo omaggiato i nuovi dipendenti comunali con una copia della Costituzione Italiana, per tutti noi una guida all'azione e al fare bene, in nome della comunità cittadina che si è chiamati a servire, anteponendo ad ogni attività che si deve svolgere il bene comune, il senso del dovere e lo spirito di servizio» ha concluso il sindaco.Ebe Pierini