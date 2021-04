7 Aprile 2021

Un ciclo di webinar, in diretta su Facebook, rivolti a professionisti e cittadini per fare chiarezza sulle procedure per accedere agli strumenti di riqualificazione del patrimonio edilizio: Superbonus 110%, Sismabonus e bonus facciate. L'iniziativa è organizzata da ASSINARCH e patrocinata dal Comune di Aprilia, dall'ordine degli Architetti e da quello degli Ingegneri della Provincia di Latina che prenderà il via venerdì 9 aprile dalle ore 16,30.

«Il primo incontro - spiegano i promotori - che analizza proprio i tre distinti strumenti, vedrà la partecipazione dell'architetto Vittorio d'Argenio, consigliere dell'Ordine degli Architetti di Latina, dell'ingegner Andrea Barocci, Presidente di Ingegneria Sismica Italiana, del dottor Nicola D'Alberti, Presidente provinciale di ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari) e dell'Avvocato Ermanno Iencinella dell'Associazione Forense Avvocati di Aprilia». Il meeting online sarà aperto dagli interventi della Presidente Sonia Lodo e da quelli del Sindaco di Aprilia Antonio Terra e dell'Assessore all'Urbanistica Omar Ruberti.

«Come ASSINARCH, un'Associazione composta da Architetti ed Ingegneri, operante sul territorio apriliano da oltre 30 anni, non potevamo non cogliere l'occasione di approfondire una tematica tanto attuale quale il Superbonus 110%, il sismabonus ed il bonus facciate, che interessa la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente della nostra città dal punto di vista energetico, sismico ma anche estetico commenta la Presidente Sonia Lodo Ci è sembrato doveroso cercare di illustrare questi temi e queste opportunità alla cittadinanza e per quanto possibile semplificare questi argomenti, dai mille risvolti e sfaccettature burocratiche». Altri due incontri successivi, che si terranno il 23 aprile e il 7 maggio, aiuteranno ad approfondire ulteriori aspetti relativi ai diversi strumenti di riqualificazione oggetto del ciclo di webinar.

