Giovedì 23 Settembre 2021, 05:02

CALCIO

Uno vale per l'accesso ai quarti di finale della coppa Italia di Eccellenza, due invece mettono in palio l'accesso al terzo turno della competizione nazionale di Promozione. Tra domenica 26 settembre e mercoledì 13 ottobre sono in programma tre derby di grande interesse che metteranno di fronte formazioni della provincia di Latina decisamente ambiziose.

ECCELLENZA

Quattro giorni fa si è disputata la prima giornata, prima però si erano già disputati due turni di coppa che hanno messo in luce le qualità di Pontinia e Gaeta. Le squadre allenate rispettivamente da Ubaldo Coco e Marco Di Rocco si sfideranno al Caporuscio' per accedere ai quarti di finale, dopo aver superato brillantemente avversari di valore, vedi Vis Sezze e Terracina. In campionato è partito meglio il Gaeta, vincitore sul Paliano, rispetto al Pontinia, finito al tappeto in casa della Lupa Frascati, ma la coppa si sa è tutta un'altra storia.

PROMOZIONE

Domenica prossima si giocheranno due sfide sulla carta molto equilibrate. Da una parte la sfida tra Nuovo Cos Latina (che ha steso la Virtus Faiti) e il Montenero, capace di sbancare il campo del Lenola. Per i borghigiani di mister Fulvio Ferone, partiti per vincere il campionato, esame in trasferta contro gli uomini di Andrea Bellamio, squadra che nel primo match stagionale ha schierato in campo diversi giovani di lega. A Pontinia, invece, si disputerà l'incontro tra l'Atletico e il Monte San Biagio. I ragazzi di Fabio Facci hanno superato di slancio il primo turno infliggendo un netto 5-2 al Latina Borghi Riuniti, mentre l'undici di mister Francesco Del Prete hanno avuto la meglio nella gara interna contro l'Hermada. Il 3 ottobre il via al campionato con le pontine inserite nel gruppo E.

Davide Mancini

