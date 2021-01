IL BILANCIO

Un anno di vita ma già tante ambizioni di crescita per l'associazione sportiva dilettantistica Tre Colli Cycling Team, squadra di ciclismo nata a fine 2019 nel Consorzio Tre Colli, periferia di Aprilia tra Ardea e i Castelli Romani. Il presidente è Vincenzo Ferrera, Andrea Magnaterra è il vice presidente mentre Alessandro Scarponi è il segretario. «Emergenza sanitaria permettendo, il 2021 sarà un anno impegnativo e ricco di iniziative per noi appassionati delle due ruote - spiega Vincenzo Ferrara, supportato dai soci Matteo Ferrera, Cosma Damiano Pastoressa e Alessandro Giovannangeli - La stagione a breve entrerà nel vivo con l'apertura dei tesseramenti per il prossimo anno, naturalmente chiederemo di nuovo affiliazione alla Federazione ciclistica italiana e al Coni, abbiamo provveduto a siglare nuove sponsorizzazioni e convenzioni con l'obiettivo di aumentare il numero degli sponsor e di superare i dieci tesserati. Per quanto concerne l'attività ciclistica vera e propria ci siamo prefissati di partecipare alle Strade Bianche, alla Campagnolo e alla Fara in Sabina, oltre che ad altri eventi cicloturistici e di solidarietà del panorama romano e laziale. In estate, oltre alla terza edizione del Campionato sociale, potremmo riscalare il Ventoux oppure concentrarci sul tentativo di scalata dello Zoncolan, salita regina del Giro d'Italia con pendenze impossibili, situato in Carnia, in Friuli Venezia Giulia, dove c'è la magnifica struttura degli amici di Pendenze Pericolose che gestiscono con amore e professionalità anche il Roma Bike Park». Nello scorso agosto Matteo Ferrera, 29 anni, della Tre Colli Cycling Team, ha scalato il Mont Ventoux, soprannominato dai francesi il gigante della Provenza', una delle salite simbolo del Tour de France e teatro di alcune tra le sfide più emozionanti della Grand Boucle', tra cui quella che nel 2000 vide fronteggiarsi Marco Pantani e Lance Armstrong. Una cima celebre per le sue difficoltà tecniche dovute alla pendenza della strada, con una media del 7,7% e picchi che si avvicinano al 20%), e dalla sua lunghezza di oltre 20 chilometri. «La scalata è stata una sfida con me stesso, il Mont Ventoux è una salita lunga e unica nel suo genere, specie negli ultimi sei chilometri, quando scompare ogni tipo di vegetazione - racconta l'appassionato - Arrivare in cima a questa vetta è stata un'emozione unica, in cima sembra di essere atterrati sulla Luna e durante la salita il traguardo non arriva mai. Ho scalato il Mont Ventoux con il mio amico Cosma Damiano che mi ha seguito anche lui in bicicletta per quasi tutto il tragitto e per poco non è arrivato in vetta ma è stato grande». I due amici sono poi scesi di nuovo a valle ritagliandosi un po' di tempo per visitare le cittadine della Provenza e il Principato di Monaco, dopo cinque giorni il rientro a casa.

