Venerdì 19 Novembre 2021, 05:05

Le panchine sono state realizzate ad ottobre ma hanno una storia da raccontare. In piazza Moro l'associazione Diaphorà è entrata in azione partecipando al progetto Respect nell'ambito di artisti IN panchina 2021 affiancando alla tematica del decoro urbano dei quartieri di Latina a quello dell'accessibilità dell'arte a tutti. «È il caso di tre diversamente artiste che nell'associazione Diaphora' di Latina hanno progettato con un'illustratrice, Alba Lavermicocca, un progetto tutto al femminile che ha coinvolto naturalmente le loro mamme e anche la collaborazione tecnica dell'artista Alessandra Chicarella» racconta l'ex consigliere comunale Fabio D'Achille che ha curato il progetto. Il Comune di Latina (attraverso il Servizio Decoro e Bellezza e Promozione dell'Arte Contemporanea) ha messo a loro disposizione 6 panchine di cemento delle 21 esistenti a Piazza Moro nel quartiere R2. «Le artiste Ilaria, Daniela e Serena in 3 sessioni di 4 ore hanno fatto la base e un graffito con un simbolo per raccontare a loro modo il senso dell'art.3 della Costituzione Italiana: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione opinioni politiche, condizioni personali e sociali».

