4 Aprile 2021

CISTERNA

Un gruppo di ciclisti viene investito da un furgone e l'autotrasportatore si dà alla fuga senza prestare soccorso. È accaduto nel primo pomeriggio di ieri in via Ninfina, nella frazione di Doganella. Erano da poco passate le 15,30 quando il gruppo stava transitando sulla strada che dalla via Appia porta fino ai Giardini di Ninfa, ma all'improvviso l'impatto che non ha lasciato scampo agli atleti, che si sono ritrovati tutti rovinosamente a terra. Ad avere la peggio due 30enni filippini residenti a Cisterna. Il gruppo era composto da 8 ciclisti. Il furgone, di colore bianco, transitava nello stesso senso di marcia del gruppo. Per uno dei feriti è stato necessario l'intervento del 118. Dopo le prime cure è stato trasportato all'ospedale Colombo di Velletri, ma non è in pericolo di vita. Per gli altri qualche escoriazione e un grande spavento. Immediato anche l'intervento degli agenti della Polizia Locale, diretti da Raoul De Michelis, che da subito hanno raccolto elementi per risalire all'individuazione del mezzo in fuga. Oltre al racconto dei ciclisti ci sarebbero dei testimoni e immagini delle telecamere di video sorveglianza della zona. Ore contate quindi per il pirata che si è sottratto alle proprie responsabilità, il quale adesso rischia una denuncia anche per omissione di soccorso. Tra gli elementi sarebbero stati recuperate anche delle parti del furgone bianco. Una volta ricostruito il puzzle si arriverà all'individuazione del responsabile del sinistro, sempre se non decida di presentarsi prima, spiegando le ragioni che lo hanno portato ad allontanarsi. Una tragedia sfiorata, che non si tinge di mistero per il dettagliato lavoro investigativo che stanno svolgendo gli agenti della Polizia Locale.

Daniele Ronci

