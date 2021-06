Sabato 26 Giugno 2021, 05:02

Tra le eccellenze della sanità italiana c'è sicuramente la Cardiologia dell'ospedale Goretti di Latina, diretta dal professor Francesco Versaci. Anche nel primo anno segnato dalla pandemia Covid, il 2020, l'attività si è distinta per il trattamento delle cardiopatie complesse, risultando prima nel Lazio per le angioplastiche coronariche, con ben 1.152 procedure, e seconda su scala nazionale per numero di casi trattati con angioplastica primaria. Nella graduatoria regionale il Goretti è seguito dai policlinici Casilino, Gemelli e Umberto I di Roma. Nella top ten nazionale, il Goretti è preceduto soltanto dall'ospedale del Mare della Asl Napoli 1. I dati sono stati resi noti in questi giorni durante il corso del meeting Gise- Thinkheart che si ò tenuto a Firenze: la realtà di Latina è risultata un modello da imitare perché «grazie alla rete di assistenza sanitaria, l'ospedale è perfettamente integrato con il territorio della provincia mediante il servizio del 118». E restando nell'ambito della cardiologia, la Asl di Latina vola ancora più in alto. A spiegarlo è stata ieri la direttrice generale Silvia Cavalli: «Facendo un'analisi attenta dell'offerta sanitaria della nostra Asl ha affermato la manager - si può notare come il numero totale di infarti trattati dalle due cardiologie della nostra azienda (Goretti di Latina e Dono Svizzero di Formia) posizionano la Asl di Latina al primo posto in Italia per il trattamento dell'infarto miocardico acuto mediante angioplastica primaria. Il potenziamento della cardiologia di Formia, che stiamo attuando, sta dando ottimi risultati permettendo di trattare in modo efficace e rapido: 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, tutti i pazienti della nostra provincia». Di chi il merito di questi importanti risultati? Cavalli non ha dubbi: «Medici, infermieri, tecnici e personale ausiliario dell'azienda e del 118 che durante i momenti più difficili hanno lavorato insieme per dare il massimo, spesso oltre al dovuto, con grande spirito di sacrificio con l'obiettivo comune della cura del paziente».

R.Cam.

