Domenica 7 Novembre 2021, 05:04

TRASPORTI

Dei quattro treni regionali che da settembre collegano Napoli con Roma Tiburtina e non più con Roma Termini, uno passerà anche per Latina. È quanto hanno ottenuto fino ad ora i pendolari della tratta, tornata sovraffollata da quando a bordo dei mezzi è ammessa l'80% della capienza e da quando è terminata la fase di smart working per la pubblica amministrazione. Ad alzare la voce è stato il coordinamento delle associazioni e dei comitati pendolari della linea Napoli-Roma del Lazio e della Campania che hanno fornito all'azienda che si occupa del trasporto pubblico alcune soluzioni per risolvere il problema. «Con l'allentamento graduale di tutte le restrizioni imposte dalla pandemia hanno spiegato abbinate ad una massiccia campagna vaccinale, finalmente stiamo assistendo ad una completa ripresa delle attività lavorative. Se da un lato siamo felici, dall'altro siamo molto preoccupati perché con la ripresa di tutte le attività lavorativa dal 15 ottobre e il termine dello smart working nelle pubbliche amministrazioni si è innescato, ovviamente, quel processo di affollamento dei trasporti pubblici». Affollamento che si abbina alla decisione del governo di non richiedere il green pass ai passeggeri, che quindi viaggiano a stretto contatto in un ambiente chiuso e non sanno se il vicino di posto ha vaccino, tampone o nessuna delle due cose. «Dal monitoraggio giornaliero hanno spiegato effettuato direttamente sui treni coinvolti sulla Roma-Napoli, di vitale importanza per migliaia di lavoratori che ogni giorno si muovono tra le regioni, scaturisce l'esigenza di un intervento su alcuni treni della fascia mattutina». In particolare i pendolari hanno chiesto interventi su quattro treni, due ordinari e due straordinari, che da settembre portano a Tiburtina e non a Termini, passando per Campoleone. Si tratta dei regionali 21052 che parte da Napoli alle 4.04, del 21054 che parte alle 5, del 94858 e del 94868. Questi treni viaggiano quasi vuoti perché scomodi per i pendolari, che si riversano tutti sugli altri. «L'abbinamento in presenza di tanti lavoratori e lo spostamento sulla stazione di Tiburtina hanno scritto i pendolari ha prodotto un considerevole affollamento degli altri treni e, per rendere più attrattivi i treni straordinari e meglio distribuire i pendolari sui regionali proponiamo di inserire fermate aggiuntive a Minturno, Formia, Mondragone e Latina». Per adesso Trenitalia ha accolto l'ultima proposta. «Dall'8 novembre e per l'offerta 2022 si è condiviso con la Regione Campania di inserire la fermata aggiuntiva a Latina al treno 9468 (che da Napoli porta a Tiburtina) così da fornire un ulteriore servizio a numerosi pendolari campani che svolgono la loro attività lavorativa a Latina e dintorni, devono proseguire per le altre stazioni intermedie quali Cisterna, Pomezia e Torricola oppure giungere a Roma Termini, considerata l'offerta da Latina che prevede quattro collegamenti giornalieri dalle ore 06.50 alle 7.43».

Bianca Francavilla

