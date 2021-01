GAETA

Non funziona da quattro giorni, a causa di un guasto, l'impianto di riscaldamento al reparto Covid dell'ospedale Luigi Di Liegro di Gaeta. Si lamentano i pazienti (dodici) ricoverati nel reparto e imperversano le segnalazioni e le proteste sui social. «Ero ricoverato dal 4 gennaio per il Covid presso l'ospedale Dono Svizzero di Formia, dove tutto funzionava benissimo - scrive uno dei pazienti, Davide Filosa La sera del 7 mi hanno trasferito nel nosocomio di Gaeta, dove non funzionanono i riscaldamenti in pieno inverno. Sono entrato con una malattia, ne uscirò con altre o con l'agenzia funebre». I familiari dei ricoverati temono complicazioni per il virus a causa del freddo, che si sarebbe cercato di fronteggiare con indumenti più caldi e coperte, ma mancherebbero quelle termiche. Il sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano ha investito del problema il Distretto socio-sanitario Lt-5. Ieri il riscaldamento è stato riattivato ma a basso regime ed entro oggi dovrebbe arrivare il pezzo per la riparazione del guasto all'impianto. Il presidente della commissione Sanità della Regione Lazio, Giuseppe Simeone, ha informato l'assessore D'Amato e stigmatizzato la «mancanza di tempestivi interventi da parte della direzione generale dell'Asl».

S.Gio.

