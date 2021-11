Martedì 9 Novembre 2021, 05:03

Una nota catena di abbigliamento che ha un grande punto vendita nel capoluogo pontino aveva negato il trasferimento definitivo nel negozo nel cuore di Latina a una dipendente. La richiesta era stata avanzata per poter assistere il figlio minore di 8 anni portatore di handicap. Dopo il diniego la dipendente ha fatto ricorso attraverso la Filcams Cgil Frosinone Latina e ha vinto la sua battaglia.

Protagonista della vicenda giudiziaria una dipendente che aveva ottenuto un trasferimento temporaneo con riduzione oraria da quaranta ore settimanali a venti con scadenza a dicembre 2020 e aveva poi chiesto che la sua collocazione a Latina diventasse definitiva.

L'azienda ha rigettato la richiesta giustificandosi con l'impossibilità di incrementare il monte ore del punto vendita di Latina in via definitiva, in un periodo di crisi generale conseguente alla nota situazione pandemica.

La causa intentata si è conclusa a favore della dipendente visto che il giudice ha condannato la società, ordinando il trasferimento immediato e definitivo della lavoratrice.

La società si legge nella sentenza - ha posto a fondamento del diniego al trasferimento una propria scelta imprenditoriale senza però spiegarne e documentarne le ragioni economiche ed organizzative che la giustificherebbero. Non è stato offerto alcun elemento che consenta di verificare se il trasferimento sarebbe davvero in grado di ledere, in maniera significativa, le esigenze economiche, organizzative e produttive del datore di lavoro, traducendosi in un danno per l'attività della parte datoriale.

Un esito per il quale la Filcams Cgil, esprime la propria soddisfazione per aver visto riconosciuti i diritti della dipendente.

