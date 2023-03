Venerdì 24 Marzo 2023, 10:57

Ancora sangue sulla Pontina. Ieri pomeriggio verso le 16, all'altezza dello svincolo per via Apriliana sud, si è consumato l'ennesimo incidente mortale sulla carreggiata in direzione Latina. Coinvolte nel sinistro due moto, una Honda Repsol ed una Triumph, e un'auto, una Chrysler. I veicoli stavano procedendo in direzione Aprilia quando è avvenuto l'impatto. Violentissimo.

Per cause che sono ancora in fase di accertamento, la Chrysler si è scontrata con la Honda su cui viaggiava Maurizio Montisci, 50enne di Ardea. Lo schianto è stato devastante. Maurizio Montisci è morto praticamente sul colpo. Nel sinistro è rimasta coinvolta anche una seconda moto, la Trumph. Ferito, ma non gravemente, il centauro in sella alla Triumph che è stato trasportato in ospedale, mentre praticamente illeso il conducente della Chrysler, un 55enne di Roma. Gli altri automobilisti che stavano sopraggiungendo hanno immediatamente dato l'allarme, allertando i soccorsi.

Qualche minuto dopo sono sopraggiunti sul posto gli operatori del 118 Heart Life che hanno prestato le prime cure a bordo dell'ambulanza al centauro rimasto leggermente ferito. Le sue condizioni, fortunatamente, non sembrano essere gravi. Sulla via Pontina è atterrata anche una eliambulanza nell'eventualità fosse stato necessario un trasferimento urgente in ospedale per il ferito più grave, l'uomo in sella alla Honda. Purtroppo però per il 50enne di Ardea non c'è stato nulla da fare a causa delle gravissime ferite alla testa riportate nell'impatto con la Chrysler. L'elicottero del servizio regionale Pegaso è ripartito alla volta di Latina senza nessuno a bordo dopo pochi minuti.

Sul luogo dell'incidente anche due pattuglie della polizia stradale di Aprilia. Gli agenti hanno chiuso al traffico la via Pontina, istituendo l'uscita obbligatoria su via Apriliana sud. L'interdizione al traffico si è resa necessaria per permettere le operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti nello schianto e, soprattutto, per procedere con i rilievi di rito. La dinamica di questo ennesimo gravissimo incidente stradale è ancora al vaglio degli agenti apriliani.

Maurizio Montisci lavorava come inserviente sulle navi da crociera, un lavoro che lo ha portato in giro per il mondo. Sul suo profilo facebook sono diverse le immagini scattate in ogni parte del globo. Ma la sua passione erano le moto, un passatempo condiviso con alcuni gruppi di motociclisti. Maurizio Montisci era solito uscire in sella alla sua Repsol per le strade del Lazio. Fino al drammatico schianto avvenuto ieri pomeriggio sulla Pontina a due passi da casa. Ieri pomeriggio, a seguito di questo tragico schianto, si sono registrati pesantissimi disagi alla viabilità. Per i pendolari che stavano tornando da Roma verso il territorio pontino è stata letteralmente una via crucis. La 148 è rimasta chiusa, nel tratto interessato, per più di due ore. Inevitabili le code chilometriche che partivano dal territorio di Pomezia. Un pomeriggio infernale per chi tornava dalla capitale.

Si tratta della quinta vittima in un mese con le moto sulle strade della provincia di Latina, dopo i tre morti di Itri di fine febbraio, il mortale di domenica scorsa sempre a Itri e ora questo di ieri. Senza contare che solo mercoledì un altro 25enne è deceduto sulla Pontina vecchia ad Ardea. Un calvario quotidiano. Lo scorso anno i sinistri rilevati dalla polizia stradale di Aprilia furono 250. Dieci le vittime registrate. Numeri impressionanti ma comunque in diminuzione rispetto al 2021. Due anni fa, infatti, furono circa 400 gli incidenti registrati dalla polizia stradale di Aprilia.