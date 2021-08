Martedì 17 Agosto 2021, 05:02

IL DECESSO

Tragedia ieri mattina al Goretti, una donna di 61 anni è stata trovata senza vita su un terrazzo del primo piano. Il decesso dopo un volo di circa 15 metri. La scoperta è stata fatta dagli infermieri del reparto di Neurologia dove la donna era ricoverata. Durante il primo giro della mattina infatti la paziente non è stata trovata al suo posto e immediatamente sono scattate le ricerche. Della donna, una professoressa di sessantuno anni, non c'erano tracce. Poi, un operatore sanitario ha trovato una sedia sistemata sotto una finestra del sesto piano, l'infisso era aperto ed era aperta anche la zanzariera. E' bastato sporgersi per vedere il corpo senza vita della donna molti metri più in basso, sul terrazzo del primo piano.

Medici e infermieri si sono precipitati, ma purtroppo non c'era più nulla da fare, la donna era morta sul colpo a causa dell'impatto. A quel punto sono stati allertati i carabinieri che hanno informato la Procura. Sul caso è stata aperta una inchiesta e i militari hanno acquisito la cartella clinica. Il pm di turno dopo aver preso visione degli incartamenti ha disposto la restituzione della salma ai familiari.

Da quanto si apprende la donna, che lavorava comne professoressa in un liceo del capoluogo, era stata ricoverata per alcuni accertamenti. Una delle ipotesi è che possa essere rimasta sconvolta dalla diagnosi fatta al Goretti e l'altra notte non ha retto alla disperazione e ha deciso di togliersi la vita.

Purtroppo il personale di turno nel reparto di Neurologia non si è accorto che la donna si era alzata e aveva lasciato la sua stanza. Secondo gli inquirenti la professoressa nel silenzio dell'Ospedale ha spostato una sedia trovata nel reparto, ha aperto la finestra e si è lanciata nel vuoto. Il pm di turno, il sostituto procuratore Giuseppe Bontmpo, ha ritenuto di non dover disporre né l'autopsia evidentemente avendo già un quadro chiaro di quanto accaduto.

